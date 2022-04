Laura Pausini interviene sulla presunta crisi con Cattelan e Mika per l’Eurovision: “Vogliono farci litigare”

A un mese dall’Eurovision Song Contest 2022, Laura Pausini ha voluto fare chiarezza sul rapporto con i co-conduttori Alessandro Cattelan e Mika. Nelle ultime settimane si è parlato di tensioni tra i tre artisti durante i preparativi, ma è la cantante romagnola questa volta a rompere il silenzio. Su Twitter ha risposto a un post condiviso dal fan club italiano di Mika, spiegando con un secco commento come stiano realmente le cose.

Laura Pausini e le presunte tensioni con Cattelan e Mika: interviene la cantante

Laura Pausini non ci sta e, a un mese dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022, preferisce zittire i chiacchiericci negativi che aleggiano sul trio di conduzione.

Nelle ultime settimane, infatti, si è spesso parlato dei rapporti tra la cantante romagnola, Alessandro Cattelan e Mika, i tre artisti scelti per la conduzione dell’attesissimo Eurofestival in programma quest’anno in Italia, a Torino. Il gossip ha parlato in particolare di presunte tensioni tra la Pausini e Cattelan.

A zittire ogni voce ci ha pensato la stessa Pausini, intervenendo su Twitter in risposta a un post condiviso dal fan club italiano di Mika. Parlando dei presunti malumori legati all’assenza del cantante, che spesso non risponderebbe ai messaggi dei due co-conduttori, la Pausini ha spiegato il motivo.

Per poi lanciare un attacco a tutti coloro che mettono in giro notizie infondate: “Ahahahahhaahah ma lui è in tour ! Niente non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare INVIDIOSI!“.

Laura Pausini e Alessandro Cattelan: nessun dissapore

Aleggia dunque grande sintonia tra il trio di artisti, con Laura Pausini che ha smentito l’ennesimo rumor che li vorrebbe in un clima di tensione e litigi. Lei stessa, assieme ad Alessandro Cattelan, ha ulteriormente ribadito il concetto in un’intervista rilasciata a Catteland, programma da lui condotto su Radio Deejay.

“Da una parte mi fanno ridere dall’altra non capisco perché debbano sempre inventarsi queste cose… ma penso che quando ti vedrò ti darò uno schiaffone” la confessione della cantante con, al termine, un ironico commento al suo compagno di avventure. Parlando di questi presunti dissapori, Cattelan ha svelato un episodio accadutogli: “Ho pensato fossero solo cose che scrivono su internet, poi una signora mi ha fermato al parco e mi ha chiesto: come va con la Pausini?“.

Tra i tre regna dunque l’armonia e le loro energie sono indirizzate solo ed esclusivamente alla buona riuscita dell’Eurovision Song Contest, in programma a Torino a maggio.