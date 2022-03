Eurovision 2022, tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan non corre buon sangue? Le possibili motivazioni

Alessandro Cattelan e Laura Pausini sono due dei futuri conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022. Secondo i rumors i due, però, non andrebbero molto d'accordo.

A maggio andrà in onda l’edizione del 2022 dell’Eurovision, festival canoro internazionale. Grazie alla vittoria dello scorso anno dei Maneskin, la kermesse musicale, quest’anno avrà luogo in Italia, precisamente a Torino.

Come presentatori del festival sono stati scelti due cantanti: Laura Pausini e Mika. Con loro sul palco ci sarà anche un vero e proprio presentatore: Alessandro Cattelan. Tra i tre, però, sembra sembra siano nate già le prime incomprensioni.

In particolare, secondo le indiscrezioni di Dagospia, Laura Pausini e Alessandro Cattelan non sarebbero pienamente d’accordo su alcuni aspetti dello show musicale, come riportato da Il fatto Quotidiano.

Laura Pausini e Alessandro Cattelan litigano prima dell’Eurovision 2022

Laura Pausini e Alessandro Cattelan si stanno preparando alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Secondo alcuni rumors, però, i due non andrebbero d’accordo su alcuni dettagli.

La famosa cantante avrebbe, secondo le indiscrezioni, la volontà di prendersi il ruolo da protagonista assoluta dello show: “Gira voce che Laura Pausini avrebbe chiesto ben dodici cambi di abito e la possibilità di esibirsi poco prima della proclamazione del vincitore“.

Questa mania di protagonismo avrebbe infastidito Alessandro Cattelan e il suo staff: “Dall’altra i timori di Cattelan (e del suo gruppo di lavoro) di rischiare l’effetto valletto dal punto di visto mediatico, al fianco di chi è abituata a prendersi tutta la scena“.

Scontri tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan: il ruolo di Mika

Secondo alcune indiscrezioni, Laura Pausini e Alessandro Cattelan litigherebbero su alcuni aspetti del futuro Eurovision Song Contest. Mika, il terzo conduttore, invece, si terrebbe lontano dagli scontri: “Così si va avanti a richieste e mediazioni, con il solo Mika silenzioso e collaborativo“.

Alla kermesse canora si esibiranno per l’Italia i vincitori del Festival di Sanremo: Mahmood e Blanco con la hit Brividi. La canzone, però, dovrà essere accorciata per rispettare il regolamento del contest musicale.