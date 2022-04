Possibile cura per i tumori cerebrali considerati inoperabili nei bambini: la scoperta al Bambino Gesù di Roma

In uno studio recentemente pubblicato, i ricercatori del Bambino Gesù hanno hanno parlato di una possibile cura per i tumori cerebrali considerati inoperabili.

I ricercatori dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù (di Roma) hanno pubblicato recentemente uno studio in cui si si parla della possibilità di curare i tumori cerebrali ad oggi inoperabili nei bambini. Si tratta di un mix tra terapia genica e farmacologica che avrebbe dato dei buoni risultati e che oggi restituiscono la speranza su un tema particolarmente delicato.

Nuovo studio sui tumori cerebrali condotto dai ricercatori del Bambino Gesù

Una notizia carica di speranza ha in queste ore attirato l’attenzione della comunità scientifica: uno studio condotto da alcuni ricercatori dell’ospedale Bambino Gesù di Roma sembra aver dato dei risultati promettenti per quanto riguarda i gliomi, tumori cerebrali inoperabili che colpiscono i soggetti più giovani.

Lo studio è stato pubblicato sul sito Neuro-Oncology, dove viene spiegato che attraverso un mix di terapia genica e farmacologica è stato possibile inibire la crescita dei tumori diffusi della linea mediana del cervello (detti gliomi). Un procedimento, si può leggere nelle conclusioni dello studio, che dovrebbe essere preso in considerazione in futuri studi clinici in merito.

Franco Locatelli ha espresso pareri positivi in merito allo studio: “La nuova strategia di cura ha fornito risultati pre-clinici promettenti e potrebbe rappresentare il primo passo per arrivare a trattare con successo una proporzione dei pazienti affetti da questa terribile forma di tumore”, ha affermato il direttore di Medicina Sperimentale e di Precisione del Bambino Gesù, si legge su Ansa.

Glioma: cos’è e quali sintomi provoca questo tipo di tumore cerebrale

I gliomi sono dei tumori primitivi (che si sviluppa nel sito anatomico dove hanno avuto origine le prime cellule tumorali) che si originano nella parenchima cerebrale – un tessuto nervoso coinvolto attivamente nella formazione e nella trasmissione di impulsi elettrici.

Per quanto riguarda i sintomi, variano a seconda della zona in cui si manifestano e possono variare da deficit neurologici a encefalopatia fino alle convulsioni.

Nel caso di gliomi diffusi della linea mediana si tratta di tumori di alto grado (secondo la classificazione fatta dall’OMS, come si può leggere su mdsmanuals.com) che colpiscono principalmente i bambini.

Solitamente comportano: problemi di deambulazione, debolezza degli arti, difficoltà a controllare le espressioni facciali, difficoltà di linguaggio, problemi di deglutizione e nel movimento degli occhi.

La crescita del tumore più inoltre bloccare il drenaggio del liquido cerebrospinale che circonda e nutre il cervello – il che può comportare un aumento della pressione noto come idrocefalo (con sintomi che variano dal mal di testa alla nausea).