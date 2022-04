Stefano De Martino torna in onda a sorpresa dopo la fine di Stasera tutto è possibile: cosa vedremo in tv

Stasera tutto è possibile va in onda con il meglio di questa edizione condotta da Stefano De Martino. Spazio a tutti gli ospiti delle otto puntate.

Dopo la conclusione del ciclo di puntate inedite dello show, Rai2 ha intenzione di celebrare il meglio della trasmissione condotta da Stefano De Martino con uno speciale in onda martedì 12 aprile 2022. La trasmissione Stasera tutto è possibile va in onda sul canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 mostrandoci le gesta migliori delle presenze fisse Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e delle imitazioni di Vincenzo De Lucia oltre che ai divertenti ospiti che si sono aggiunti nelle otto puntate dello show. La puntata speciale dello show più divertente della televisione dal titolo di Anche stasera tutto è possibile mostrerà a pubblico le prove indimenticabili con i giochi del programma come Serenata Step, C’era una giravolta e Ruba Gallina oltre che l’immancabile La Stanza Inclinata.

Anche stasera tutto è possibile: l’appuntamento speciale con la trasmissione

Il programma torna in onda su Rai2 per l’ultima volta in stagione nella prima serata di martedì 12 aprile 2022. Titolo di puntata sarà Anche Stasera tutto è possibile che proporrà al pubblico del canale il meglio dell’edizione conclusasi settimana scorsa condotta da Stefano De Martino.

A partire dalle ore 21.20 al suo fianco ci saranno gli spezzoni migliori degli ospiti fissi del programma Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ed anche quelli dell’imitatore Vincenzo De Lucia e dei suoi mille volti.

Stasera tutto è possibile: quello che potremo vedere

Il meglio della trasmissione proporrà gli esilaranti spezzoni che ritraggono gli ospiti Vip alle prese con giochi come il Fotomimo, Segui il labiale, Ruba Gallina e Speed Quiz ed ancora Do Re Mi Fa Male, Alphabody, Serenata Step senza dimenticare l’inconfondibile Stanza Inclinata.

CI potrebbe essere dunque spazio per le gesta migliori di Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina Andrea Delogu ed ancora Elettra Lamborghini, i componenti dei The Jackal Aurora Leone e Fabio Balsamo e tanti altri ancora.