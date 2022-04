Amici serale 16 aprile, le anticipazioni: gli ospiti e l’eliminato nella nuova puntata del talent show

Sono state diffuse le anticipazioni della nuova puntata serale di Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi che si è preso la prima serata del sabato di Mediaset. Secondo le indiscrezioni, ci sarà solo una eliminazione ma particolarmente pesante: ecco cosa succederà e gli ospiti della puntata.

Amici serale: le anticipazioni della puntata di sabato 16 aprile

Dopo l’eliminazione di Crytical nell’ultima puntata, i fan di Amici aspettano con ansia di sapere come proseguirà la gara per trovare il nuovo giovane talento della scuderia di Maria De Filippi. Oggi, mercoledì 13 aprile, si è registrata la quinta puntata serale che andrà in onda sabato 16 aprile come sempre su Canale 5 e da Il Vicolo delle News emergono le prime indiscrezioni.

Secondo la fonte, la prima manche vedrà contro la squadra della Pettinelli e della Peparini contro quella degli allievi di Rudy Zerbi e la Celentano. A perdere sarà la prima e toccherà a Dario andare al ballottaggio finale. Nella seconda manche, la squadra Zerbi-Celentano affronterà poi quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini: una doppia vittoria che manda al ballottaggio Alex, Sissi e Serena.

Amici 21 di sabato 16 aprile, chi sarà l’eliminato della puntata serale

Per chi non volesse rovinarsi la sorpresa, meglio fermarsi qui: la fonte infatti ha anche reso noto chi sarà a giocarsi l’eliminazione da Amici 21 nella quinta puntata serale.

Alla terza manche infatti vincerà la squadra di Cuccarini-Todaro e al ballottaggio finiranno Carola, LDA e Luigi. La questione eliminazione sarà una cosa tra ballerini: si salva per prima Serena e quindi sarà uno tra Dario e Carola a dover lasciare il programma.

Il nome verrà rivelato prossimamente.

Gli ospiti di Amici 21 nella quinta puntata serale

La stessa fonte riferisce che nella quinta puntata di sabato 16 aprile sarà determinante il giudizio della giuria esterna, composta dal celebre Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

Non gli unici grandi nomi nello studio di Maria De Filippi: tra gli ospiti ci saranno infatti i Follya, meglio noti al grande pubblico come Dear Jack e ora tornati con un nuovo nome. Ne fanno parte ad Alessio Bernabei, Riccardo Ruiu, Alessandro Presti e Francesco Pierozzi. Assente, come noto, l’ex chitarrista Lorenzo Cantarini.