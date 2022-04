Dario Schirone sbotta contro Alessandra Celentano ad Amici: “Mi sento preso in giro”,Crytical eliminato

Alessandra Celentano ha criticato pesantemente Dario Schirone ad Amici, nella puntata del 9 aprile. Il ballerino non c'è stato e ha voluto rispondere per le rime.

Come sempre, ad Amici, oltre alle esibizioni degli allievi, ci sono stati anche alcuni confronti accesi tra professori. Lorella Cuccarini ha sbottato contro Rudy Zerbi, mentre Raimondo Todaro ha alzato i toni nei confronti di Alessandra Celentano. Anche un allievo, Dario Schirone, ha voluto rispondere alla maestra di ballo.

Nella puntata del 9 aprile di Amici, Aisha e Crytical hanno dovuto lasciare il programma televisivo.

Diatriba tra Dario Schirone e Alessandra Celentano ad Amici 2022

Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno discusso nel corso della puntata serale del 9 aprile di Amici. Ma anche un allievo ha deciso di controbattere a un professore.

Si tratta di Dario Schirone che ha voluto rispondere per le rime alle critiche di Alessandra Celentano: “Mi annoia mortalmente, prova a controllare la tua monotonia… Mancanza di personalità… Molto limitato… Se non si vuole guardare la realtà, possiamo ancora dire che sei favoloso”.

La maestra di ballo ha paragonato il ballerino a Michele Esposito, suo allievo: “La differenza tra loro è evidente… Tecnicamente Dario è molto scarso… Molto scadente… Ti vedo sempre uguale… Noioso”.

Sul paragone con il compagno di scuola Dario Schirone ha voluto sottolineare: “Mai visto fare nient’altro a parte classico e neo classico… Io faccio tante più cose… Ho fatto coreografie di tutti… Non può dire che io non sono versatile… Mi sento preso in giro”.

Crytical è stato eliminato da Amici 2022

Dopo l’eliminazione di Aisha, nella puntata serale del 9 aprile, sono andati al ballottaggio finale per l’eliminazione Crytical e Nunzio Stancampiano. Il cantante ha confessato che avrebbe potuto dare di più nelle sue esibizioni: “Vorrei riuscire a dare di più… Sento che c’è qualcosa che non sono riuscito a dare… Sento come se volessi dire ancora di più… Tanto da dire, tanto da dare… Se non son arrivato a quel cento per cento me la prendo con me stesso“.

Maria De Filippi ha confortato l’allievo: “Quando metti le tue barre si comprende tutto“, ma gli ha anche comunicato di essere il secondo eliminato della puntata. Per Crytical è arrivata, comunque, anche una bella notizia: “Stash mi ha detto di chiederti se tu vuoi aprire dei suoi concerti, lui ne sarebbe onorato”.

Albe ha voluto salutare con affetto il compagno di squadra: “Mi hai insegnato tanto… Come approcciarmi ai pezzi… Trovo in te un talento fortissimo, ti ammiro molto per questo, sei davvero un grande, una grande persona.

Dietro Crytical c’è Francesco“. Anche Luigi ha voluto ringraziare il cantante eliminato: “Se ho vinto il guanto di sfida rap è per le lezioni di Fra… Dovrebbe lasciarsi un po’ andare“.