Cecilia Rodriguez su Instagram difende suo fratello Jeremias e racconta un aneddoto della loro infanzia

All’Isola dei Famosi 2022 i naufraghi che al momento stanno facendo più discutere sono Jeremias e Gustavo Rodriguez. Cecilia, rispettivamente sorella e figlia dei due naufragi, su Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan difendendo fortemente il padre e il fratello, specialmente quest’ultimo, che si stanno rendendo protagonisti di numerose liti.

Cecilia Rodriguez difende il fratello Jeremias

Cecilia Rodriguez ha condiviso alcune storie Instagram mentre stava seguendo l’Isola dei Famosi. Tramite un adesivo del social ha consentito ai fan di farle alcune domande a cui lei ha riposto con grandi discorsi.

Un utente le ha scritto: “Mi piace molto Jere però deve sapere stare la gioco ed essere meno permaloso”. A questa affermazione Cecilia ha risposto con queste parole: “Le persone speciali, rare, vanno capite e non sono per tutti. Devi avere un dono per capire quelle persone lì, mio fratello è diverso da tutti e stare alle regole degli altri o di questo mondo che fa ca**re, è molto complicato. Ci lo conosce sa, Jeremias è impulsivo”.

Poi, per fare capire ai suoi follower l’ideologia della sua famiglia, Cecilia Rodriguez racconta un aneddoto di quando lei, Jeremias e Belen erano piccoli.

Infatti le sue Instagram stories continuano: “Quando eravamo piccoli e litigavamo, mio padre ci chiudeva tutti e 3 in una stanza finché non facevamo pace, finché non ci chiedevamo scusa, lui sa chiedere scusa. Mi è sembrato strano, è l’unico in famiglia che sa chiedere scusa, anche se ha sbagliato lui. Chi alza la voce passa dalla parte del torto. Molte volte è capitato anche a me, ma perché non chiediamo ‘perché si è arrabbiato?’ “.

In questo discorso Cecilia Rodriguez si riferisce a tutte le litigate che suo fratello sta facendo all’Isola dei Famosi con i suoi compagni d’avventura, con cui, purtroppo, fa molta a fatica a chiarire.

Cecilia Rodriguez fa luce sulle dinamiche dei reality

Un altro utente, invece, ha chiesto a Cecilia perché ci sia così tanto accanimento verso suo padre Gustavo e suo fratello Jeremias all’Isola dei Famosi. Cecilia risponde al follower così: “Un po’ conosco i meccanismi dei reality, quando sei lì dentro non sai niente di ciò che c’è fuori. Non sai cosa piace al pubblico, lo capisci dalle nomination. Tutti i concorrenti cercano di buttare i più forti fuori, così le nomination sono più tranquille. Cercano di buttare fuori i più forti per fare le nomination con qualcuno più debole”.