La scienziata che regala una seconda vita a chi subisce amputazioni creando protesi perfette

Forse il pubblico la conosce principalmente per il programma Body Parts, ma Allison Vest è una scienziata davvero fenomenale è molto preparata. Conosciamo meglio la sua identità, i suoi studi e il programma di cui è protagonista.

Allison Vest: gli studi che l’hanno condotta a Body Parts

Originaria di McKinney (Texas), Allison Vest nota una sua certa predisposizione alle materie artistiche sin dalle scuole medie. In seguito studia all’Università dell’Illinois di Chicago e completa la sua laurea in Arte e Antropologia al New College di Sarasota (Florida). È qui che Allison Vest scopre l’anaplastologia che, in seguito, la renderà davvero celebre.

Poco dopo si iscrive al corso di laurea magistrale in Visualizzazione biomedica del College of Allied Health. Qui è uno dei 14 membri della classe che cerca di combinare l’arte con la biologia e le scienze dei materiali.

Dal 2012 al 2019 Allison Vest ha fatto parte del Board for Certification in Clinical Anaplastology. Per un anno, dal 2018 al 2019, invece, è stata la presidentessa dell’International Anaplastology Association, di cui attualmente è vicepresidentessa.

Allison Vest e il programma Body Parts

Oggi Allison Vest è una rinomata anaplastologa e tutte le sue esperienze e competenze acquisite durante il suo percorso universitario le consentono di andare incontro ad ogni necessità dei suoi pazienti fornendo un’assistenza perfetta.

Attualmente Allison Vest possiede una clinica in Texas dove fornisce servizi personalizzati.

Dopo 17 anni dall’inizio del suo lavoro nel campo protesico, Allison Vest ad oggi è la protagonista del programma Body Parts in cui crea protesi perfette e davvero molto realistiche per i suoi pazienti che, a causa di circostanze sfortunate, hanno perso o danneggiato parti del loro corpo.

I suoi clienti nello show hanno sempre molti elogi per il suo lavoro e pubblicizzano le sue “creazioni” come delle vere e proprie opere d’arte.

Il programma regala speranza a tutti coloro che hanno perso arti o parti del corpo in generale e stanno cecando una soluzione al problema, senza però sapere bene come muoversi per risolverlo. Nelle varie puntate Allison Vest aiuta a fare luce sul campo delle protesi e regala speranza e una seconda vita alle persone che hanno perso parte del loro corpo non facendoli mai sentire soli.