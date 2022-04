Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo parlano di famiglia: cosa pensano i due ex gieffini dell’idea di avere dei figli

Se, da una parte, abbondano i rumors che parlano di difficoltà e tensioni nella coppia formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo -e che sarebbero legati a questioni familiari- dall’altra la coppia si mostra già felice che mai.

In un’intervista in esclusiva, i due ex gieffini hanno parlato di come vedono il loro futuro e di quali siano i desideri che condividono.

Manuel Bortuzzo sulla fidanzata:”Lulù ha portato vita nella mia esistenza”

La principessa Selassié e Manuel Bortuzzo si sono separati solo in via temporanea quando lui è uscito dalla Casa del GF Vip: subito dopo la finale del reality la coppia si è ricongiunta ed è subito apparsa più felice che mai.

Addirittura ora arrivano dichiarazioni che fanno supporre che i due potrebbero presto lavorare al progetto di una famiglia: al settimanale Chi Lulù Selassié ha dichiarato che i due sognano di avere figli e una famiglia. “Sogniamo una famiglia, fin da piccola volevo diventare una mamma giovane. Amo i bambini e anche Manuel è come me”. Manuel Bortuzzo, dal canto suo, ha dichiarato che la presenza della giovane fidanzata avrebbe rappresentato una vera e propria svolta: “Lulù ha portato vita nella mia esistenza (…) Abbiamo capito che vogliamo stare insieme per sempre, abbiamo trovato l’amore della nostra vita”.

Manuel Bortuzzo, il rapporto senza telecamere e le differenze della loro relazione

La vita fuori dalle mura della Casa ovviamente è diversa da quella che nasce nella dimensione ovattata del reality, come ha specificato il nuotatore: “Dentro sei al di fuori dei problemi della vita, quando esci hai mille cose da fare e ti sei dimenticato come si fanno, ma l’intensità del rapporto con Lulù è la stessa”.

Tra loro, anzi, la quotidianità senza telecamere è migliore, come ribadisce la Selassié: “Dentro c’erano liti e discussioni che ci facevano stare in ansia, mentre stare soli o con le persone che amiamo ci rende più sereni”.