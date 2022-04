Uomini e Donne anticipazioni 13 aprile: Luca Salatino costretto ad affrontare una situazione difficile

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 13 aprile, Luca Salatino racconterà di essere andato da Lilli a chiarire, dopo che la ragazza non si era presentata in puntata.

Il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne è arrivato a un punto focale. Lo chef romano è approdato nel dating show all’inizio della stagione 2021/2022 come corteggiatore. Ma, dopo non essere stato scelto da Roberta Ilaria Giusti, Luca Salatino ha accettato di diventare un tronista.

Per corteggiarlo sono arrivate nello studio televisivo diverse ragazze ma lo chef pugile si è concentrato soprattutto nella conoscenza con Lilli e Soraia. Nelle ultime puntate, però, il tronista si è lasciato andare anche con una terza ragazza: Aurora.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 13 aprile, Luca Salatino vivrà un momento complicato della sua avventura a Uomini e Donne, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 13 aprile: Luca Salatino e Aurora

Luca Salatino tornerà protagonista di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 13 aprile. Il tronista ha deluso fortemente le sue corteggiatrici storiche, Soraia e Lilli, negli ultimi episodi dal dating show.

Lo chef, infatti, ha deciso di conoscere meglio anche Aurora e ha sottolineato quanto sia preso dalla ragazza in questione. Sia Soraia che Lilli hanno minacciato di lasciare il programma televisivo, visto che ormai erano convinte che la scelta fosse vicina.

Uomini e Donne anticipazioni 13 aprile: la situazione complicata di Luca Salatino

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 13 aprile, il pubblico televisivo verrà aggiornato sulle vicende amorose di Luca Salatino.

Il tronista racconterà di aver portato in esterna nuovamente Aurora. In studio, Luca Salatino deciderà di ballare, invece, con Soraia. Ma è che con la corteggiatrice Lilli che lo chef dovrà affrontare la situazione più difficile.

La ragazza non ha preso bene il fatto che il tronista, dopo aver visto più volte in esterna Aurora, non abbia deciso di uscire con lei ma con Soraia e, nella scorsa puntata del dating show, non si è presentata nello studio televisivo.

Luca Salatino, però, ha deciso di andare a chiarire con la ragazza direttamente a casa sua.