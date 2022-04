X Factor 16 cambia la giuria: salta Emma, a sorpresa potrebbe tornare un ex giudice del talent show

X Factor nelle ultime due stagioni ha registrato un calo di ascolti. Per fare fruttare di più la sedicesima edizione che avrà inizio a settembre, sembra quindi che ci potrebbe essere una nuova rivoluzione nella giuria del programma. Potrebbe essere quello di Emma, giudice del programma da ormai due anni, il grande nome a saltare e a sostituirla potrebbe tornare un ex giudice del programma, volto noto e molto apprezzato dalla televisione italiana.

La giuria di X Factor 2022 pronta ad una rivoluzione: chi parte e chi arriva

L’ultima stagione di X Factor vinta da Baltimora è stata condotta dal giovane attore Ludovico Tersigni, accompagnato come al solito da 4 giudici: Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma.

Il programma però avrebbe riscontrato un nuovo calo e gli ascolti non sono andati come previsto. Per la nuova edizione che andrà in onda a partire dal prossimo settembre, dunque, sono previsti dei cambiamenti con l’obiettivo di riconquistare il pubblico del talent. Le modifiche potrebbero interessare anche la conduzione del programma: non è al momento confermato che quest’anno ci sarà di nuovo Ludovico Tersigni. Ma la rivoluzione più significativa riguarda invece la composizione della giuria.

Dalle prime indiscrezioni rivelate da Alfonso Signorini del settimanale Chi, si dà per certa la presenza di Manuel Agnelli ma soprattutto l’assenza di Emma. La cantante, dopo due anni presente nel programma come giudice, sarebbe infatti stata tagliata: “Emma, eliminata! […] Noi di Chi possiamo anticipare che Emma Marrone non farà parte dei giudici” scrive il tabloid.

Chi sostituisce Emma a X Factor 16: si fa strada il ritorno di Fedez

Le voci di corridoio non si fermano qui: la stessa fonte riferisce infatti che a sostituire Emma, nella giuria di X Factor 16, sarà un volto già noto al programma.

Si tratta infatti di Fedez, già giudice del talent show per 5 anni e con la sua presenza si sono raggiunti gli ascolti più alti di sempre.

Data l’influenza del marito di Chiara Ferragni, questa potrebbe rivelarsi la mossa giusta per rialzare gli ascolti della nuova edizione.

Il ritorno di Fedez al momento è solo un rumor e potrebbe essere ostacolato dal fatto che il rapper aveva detto non avrebbe più fatto il giudice di X Factor. Queste erano state le sue parole, nel 2020: “La nuova giuria? Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire un programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso.

Era giusto che tornassero delle personalità come loro. Un mio ritorno nel programma? Ad oggi è impossibile: anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”.