Alex di Amici triste per l’ex ballerina, Maria De Filippi inventa un modo per aiutarlo: l’imprevedibile gesto

Le ultime settimane non sono state affatto facili per Alex ad Amici e in più occasioni si è mostrato demoralizzato. Per cercare di aiutarlo, Maria De Filippi ha pensato dunque di organizzare una sorpresa ala ragazzo, mettendolo in contatto con la sua fidanzata Cosmary. Non tutto però è andato esattamente come sperato e il ragazzo ha fatto fatica ad esprimere i propri sentimenti.

Maria De Filippi fa una sorpresa ad Alex ad Amici: la telefonata con Cosmary

Sono giorni difficili per Alex, che di recente crede di non essere apprezzato completamente dal pubblico di Amici. In più la lontananza dalla sua fidanzata Cosmary non ha certamente aiutato al suo umore, motivo per cui Maria De Filippi ha pensato di fargli una sorpresa.

La conduttrice ha infatti scoperto che il motivo per cui il cantante è stato pizzicato con il computer non è stato per svago o per controllare cosa si dice di lui sui social, ma perché cercava di mettersi in contatto in qualche modo con la sua fidanzata.

Dopo averlo chiamato in sala di registrazione ha messo il cantante in contatto telefonico proprio con l’ex ballerina di Amici, nel tentativo di aiutarlo a stare un po’ meglio. Anche in questo caso, però, non tutto è andato per il meglio e mentre lei si è mostrata emozionata all’idea di poter parlare con Alex, lui invece è rimasto sulle sue.

Ad un certo punto, infatti, Cosmary prende il controllo della situazione: “Parlo io perché tanto so che tu non parli. Ci tenevo a ribadire il fatto che io sono qua, che ti guardo sempre. Non sei solo voce e lo sai bene, arrivi… almeno a me arrivi tantissimo. Te lo volevo dire – spiega la ragazza, con voce emozionata – Mi manchi tanto, tantissimo“.

Cosmary ha capito Alex dal giorno zero, come nessuno. Ricordo quando lui stesso mise like ad un post in cui si diceva proprio questa cosa. Penso che sia la massima espressione dell’amore: accettare l’altro così com’è e non pretendere di cambiarlo. Si migliora, insieme.#cosmex pic.twitter.com/GSZb36r0jr — Sere🦋 (@serendipitys95) April 13, 2022

La ragazza gli ha poi chiesto di dire qualcosa, ma lui non è riuscito ad esternare molto i propri sentimenti. A quel punto è intervenuta nuovamente Maria, che ha “rimproverato” Alex: “Oh ma la finisci di fare il figo anche in questa circostanza?

” – una battuta per cercare di farlo aprire un po’ di più.

Il cantante però non ha voluto sentire ragioni e ha risposto alla conduttrice: “Ma non sto facendo… non mi sento a mio agio, in generale – spiega Alex – sono in un posto dove non c’è nessuno ma ci sono tante persone.

Secondo me non serve neanche che io risponda“.

La telefonata tra Alex e Cosmary: lui rivela perché è giù di morale

Alex quindi non è riuscito ad aprirsi alla sua ragazza e ha anche spiegato di non essere mai riuscito ad essere estroverso nelle sue relazioni – che si tratti dei genitori oppure degli amici.

Soltanto alla fine della telefonata è riuscito in parte ad esprimersi e ha spiegato alla fidanzata i motivi per cui è un po’ giù di morale: “Siamo qui da sette mesi, ho visto tante persone uscite. Poi le critiche non aiutano…“.

“È uscito pure Christian, sono da solo in camera“, prosegue il cantante, mentre Cosmary cercava di consolarlo in ogni modo possibile. “Sappi che per quanto tu sia abituato a stare solo, adesso che esci non ti lascio neanche un secondo“.