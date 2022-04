Antonello Venditti è stato operato: cosa è successo e le ultime dichiarazioni del cantante prima del ricovero

Questa mattina Antonello Venditti si è sottoposto ad un intervento all’occhio. Nulla di grave, come dichiara lui stesso in una brevissima diretta Instagram poco prima di entrare in sala operatoria. Un pensiero è andato a tutti i suoi fan tifosi della Roma, a cui il cantautore ha fatto sapere che a distanza e con il cuore sarà comunque con loro. Le sue parole.

Antonello Venditti operato all’occhio

Antonello Venditti stamattina ha deciso di sottoporsi ad un’operazione all’occhio. Lo comunica ai suoi fan tramite una brevissima diretta Instagram (della durata di 2 minuti circa) poi pubblicata anche sul suo profilo.

A rivelare il motivo della decisione è lo stesso cantautore romano che nel video si mostra sereno e tranquillo e scherza su ciò che andrà a fare di lì poco.

“Se stasera non mi vedrete alla partita è solamente perché perché mi sto per operare”. Antonello Venditti inizia così la sua breve diretta. Poi continua svelando il motivo che l’ha portato all’operazione: “Una cosa non grave all’occhio che è tutto dilatato. Quindi stasera vedrò la Roma con un monocolo. Sono sano come un pesce ma vedo ‘tutto storto’, allora ho deciso di operarmi stamattina e sono felice di aver preso questa decisione.

Vedo questo strano ospedale che mi vuole bene. Il Professor Lesnoni è fantastico. Chissà cosa mi accadrà – dice ridendo- tra poco il Professor Lesnoni mi opera per il ‘famoso’ pucker maculare, adesso non sapete cos’è, ma dopo vi spiegherò tutto”.

Poi spiega il motivo del bollino azzurro che ha sulla fronte: “Questo affare che vedete (il bollino, ndr) è per indicare al Professore che è questo l’occhio” da operare.

Prima di chiudere la diretta Antonello Venditti si dirige ancora una volta ai suoi fan e specialmente ai tifosi della sua squadra del cuore: “Vi voglio bene e mi scuso con i tifosi della Roma perché non potrò stare con voi, però guarderò la partita con l’occhio che mi rimane e canterò con voi“.

Pucker maculare: cosa causa la malattia all’occhio di Antonello Venditti

Detta anche membrana epiretinica, il pucker maculare che ha colpito Antonello Venditti è una patologia dell’interfaccia vitreo-retinica dell’occhio. Nel caso di questa patologia si crea una formazione di uno strato di cellule che causa una trazione innaturale sulla retina. Il pucker maculare si può generare in età avanzata dai 70 anni in poi e, se non curato, può danneggiare gravemente la vista.