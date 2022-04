Cecilia Rodriguez tradita da Ignazio Moser? L’indiscrezione bomba sulla coppia, c’entrerebbe una donna sposata

Secondo alcune indiscrezioni Cecilia Rodriguez sarebbe stata tradita da Ignazio Moser. Lo sportivo si sarebbe avvicinato a una donna sposata e non sarebbe la prima volta.

Non è un momento particolarmente positivo per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen Rodriguez, infatti, è, suo malgrado, nuovamente al centro del gossip per alcune indiscrezioni.

La storia con l’ex ciclista Ignazio Moser va avanti dal 2017, quando i due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La coppia ha raccontato sui social di aver comprato casa, svelando alcuni dettagli importanti del loro nuovo nido d’amore. Tutto sembrava filare liscio, ma, adesso, Alessandro Rosica sul suo account Instagram Investigatore Social ha lanciato una vera e propria bomba.

Cecilia Rodriguez sarebbe stata tradita da Ignazio Moser con una donna sposata.

Il presunto tradimento di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono innamoratissimi da anni. Si è parlato, spesso, di crisi tra i due, ma gli ex gieffini hanno dimostrato l’importanza del loro legame.

Dei rumors, però, mettono ombra su questo rapporto amoroso. Sembrerebbe che Ignazio Moser abbia tradito la fidanzata Cecilia Rodriguez: “Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta“.

L’autore dell’indiscrezione, Investigatore Social, ha, quindi, fatto capire che questo non sarebbe il primo tradimento dello sportivo.

Ignazio Moser tradisce Cecilia Rodriguez con una donna sposata?

Secondo alcune indiscrezioni, Cecilia Rodriguez sarebbe stata tradita dal fidanzato Ignazio Moser. L’Investigatore Social, autore dei rumors, ha aggiunto anche il dettaglio che la terza incomoda sarebbe una donna sposata: “Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli“.

Ci sarebbero anche le prove di questo presunto tradimento, come affermato dallo stesso Alessandro Rosica: “Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò.

A questo punto inizierà un inevitabile crisi???“.