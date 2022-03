Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: quasi pronta la nuova casa della coppia, i video del nido d’amore

Programmi TV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per trasferirsi in una nuova casa. La sorella di Belen Rodriguez ha mostrato l'immobile ai followers attraverso delle stories.

L’Isola dei Famosi 2022 prenderà avvio tra qualche giorno. Tra i protagonisti più amati della scorsa edizione del reality show, sicuramente, Ignazio Moser. Già concorrente nel 2017 del Grande Fratello Vip2, dove trovò l’amore con Cecilia Rodriguez.

La coppia, da allora, è inseparabile e convive insieme a Milano. Negli ultimi tempi, la sorella di Belen Rodriguez e il fidanzato hanno condiviso diverse stories e foto sui loro account Instagram, che mostrano un loro nuovo progetto d’amore. Infatti, la coppia sta ristrutturando la nuova casa, dove andranno a vivere.

Cecilia Rodriguez ha recentemente dato degli aggiornamenti sulla ristrutturazione della casa, dove vivrà con Ignazio Moser, attraverso delle stories condivise sul suo account Instagram.

Cecilia Rodriguez aggiorna i followers sulla sua nuova casa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di traslocare in una nuova casa, che stanno ristrutturando. La sorella di Belen Rodriguez aggiorna, spesso, i suoi followers, sull’andamento dei lavori.

Anche negli ultimi giorni l’influencer ha condiviso delle foto del nido d’amore e delle stories: “Va queriendo. C’è anche il mobiletto del bagno“.

Cecilia Rodriguez ha spiegato, però, di non sapere ancora la data in cui potrà, finalmente, trasferirsi nella nuova casa con Ignazio Moser: “Mi state chiedendo in tantissimi, quando, quando per la casa, non vi so dire e non voglio più darmi false aspettative….

Manca pochino, però io, a breve, appena la cucina sarà pronta è arriverà anche il letto e metteranno un po’ di luci, perché sapete che io ho tantissima paura al buio, sono dentro. Inizio a fare il trasloco a breve… Bisogna aspettare ancora“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i video della nuova casa della coppia

Cecilia Rodrigue e Ignazio Moser hanno scelto come nuova casa un ambiente molto spazioso.

La casa è fornita, anche, di una spaziosa cucina con un bancone centrale e un frigorifero molto grande. I colori scelti dalla coppia per i mobili di quest’ambiente sono verde scuro, ma il piano di lavoro è bianco. Ignazio Moser ha scherzato con Cecilia Rodriguez, in un’Instagram story, proprio sulla nuova cucina: “Che te ne pare?… Sei pronta a cucinare? Non hai più scuse.. Tutti i giorni piatti stellati”.

La nuova casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha anche un’ampia veranda e uno spazio verde.

Anche su quest’ambiente esterno, Ignazio Moser ha già un incarico da dare alla fidanzata: “Prendere una taglia erba piccolina, così quando non sai cosa fare, puoi tagliare l’erba“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto una tonalità beije chiaro per tutte le pareti di casa, tranne la camera da letto che sarà marrone. Anche il bagno della coppia ha tonalità scure. Nella nuova casa è previsto anche un ambiente molto amato da tutte le donne: “Abbiamo scelto questo colore per tutta la casa… Invece per la nostra stanza abbiamo scelto un colore un po’ più scuro… Questa, vi faccio vedere, sarà la cabina armadio e, quindi, qua vi farò tutte le sfilate. Preparatevi“.

Cecilia Rodriguez, però, ha svelato un suo dubbio: “La domanda è, secondo voi, il letto ci entra qui?

Perché abbiamo dovuto fare un letto un po’ più grande perché è lungo, come ben sapete“.