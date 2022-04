Don Matteo 13 stasera su Rai 1: anticipazioni, trama e il caso della terza puntata ancora con Terence Hill

Giovedì 14 aprile 2022 su Rai1 continua ad andare in onda Don Matteo 13. La nuova stagione sta raccogliendo un successo dopo l’altro, con i fan in trepidazione per scoprire come avverrà il passaggi di consegne tra il celebre e storico personaggio di Terence Hill con il Don Massimo dell’atteso Raoul Bova. Prima di avere questo passaggio di testimone i fan si imbatteranno in un nuovo caso da risolvere per il prete più amato della televisione che sarà supportato dai personaggi della caserma di Spoleto capitanata dagli interpreti Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica e Flavio Insinna. Le anticipazioni della trama della terza puntata di Don Matteo 13.

Don Matteo 13: il terzo appuntamento di stagione

Nella prima serata di oggi continuano le vicende di Don Matteo. L’entusiasmo del pubblico di Rai1 sta baciando la serie più longeva della televisione italiana con ottimi ascolti, confermando la buona impressione del primo appuntamento facendo segnare un ottimo 26,39% di share nel secondo.

Il pubblico ha apprezzato nuovamente le performance di Terence Hill, il ritorno di Flavio Insinna, la presenza Nino Frassica e dell’amata Maria Chiara Giannetta a farla da padrone.

Il folto e apprezzato cast ritorna in onda su Rai1 a partire dalla prima serata di giovedì 14 aprile 2022 come sempre dalle ore 21:25.

Don Matteo 13: le anticipazioni della terza puntata

Mentre a Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi a giovane campionessa Olga Valon scompare subito dopo la finale.

Subito si diffonde il panico pensando che qualcuno potrebbe averle fatto del male. Natalina è in bambola dopo la sua sparizione visto che è molto legata alla ragazza avendola adottata Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima.

E mentre Federico fai conti con un segreto nel passato di Greta che non digerisce, Marco deve scendere a patti con una rinnovata consapevolezza visto che è ancora innamorato di Anna ed è pronto a tutto per riconquistarla.