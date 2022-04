Gloria Nicoletti disperata per Riccardo Guarnieri: “Che sei venuto a fà? Per Ida?”, le accuse della Dama

Gloria Nicoletti non ha preso bene la fine della conoscenza con Riccardo Guarnieri. Anche se non si trattava di una frequentazione lunga, la Dama è scoppiata a piangere per la brutta notizia.

Gloria Nicoletti ha anche accusato Riccardo Guarnieri di essere tornato in studio solo per ricucire con Ida Platano.

Gloria Nicoletti dice la sua su Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Ma cosa fa alle donne Riccardo Guarnieri? Ida Platano si strugge da anni in diretta televisiva per il Cavaliere, la famosa ex Dama Roberta Di Padua gli ha fatto la corte per anni e, adesso, anche Gloria Nicoletti è stata stregata dal fascino del Cavaliere tarantino.

Certamente il suo attaccamento è quello più misterioso. I due si sono visti due volte ma ciò è bastato per farla scoppiare a piangere all’idea di dividersi: “Non è così leggera come l’ha messa lui secondo me“. Sembra un po’ troppo.

Le accuse lanciate al Cavaliere, anche se fossero vere, appaiono fuori luogo se pronunciate da chi è solo una conoscente: “Che sei venuto a fà? Per Ida? Dillo subito e non uscivi con me… Se sei venuto qua è per aprirti… Te l’ho detto subito ‘Tu provi qualcosa per Ida?‘”.

Galanteria, questa sconosciuta!

Da poche puntate è tornato a Uomini e Donne il trono rosa con Veronica Rimondi.

Avevamo delle speranze su questa novità, ma già dalle prime frasi della nuova tronista, si è capito che potevamo rassegnarci.

Ciononostante qualche corteggiatore merita un po’ di attenzione e, in particolare, Matteo. Certamente il ballo in maschera, organizzato dal ragazzo per la tronista può anche non piacere, ma almeno ha fatto qualcosa di diverso.

Di certo, ha colpito nel segno con i due mazzi di rose, inviati alla ragazza.

La cosa veramente sconvolgente è il commento di Federico, altro corteggiatore, a riguardo: “Dopo una volta che ti conosce ti mando un mazzo di fiori?..

Terzo ti sposa…Voglio vedere se fuori di qua… Porta le rose”. Come lui, anche un altro ragazzo ha parlato di gesto esagerato. Un mazzo di rose? Dovrebbe essere la base del corteggiamento non la promessa di matrimonio. Anche Tina Cipollari è rimasta basita da questi commenti: “Un gesto carino e galante… Ma esagerato dove?…Non siete abituati a fare certi gesti”.