Lando Buzzanca non riconosce più il figlio: “Mi chiede chi sono”. La compagna attacca: “È prigioniero”

Il figlio di Lando Buzzanca, ospite a Pomeriggio 5, ha svelato le condizioni di salute precarie del celebre padre, affetto da afasia. La compagna però non ci sta e attacca la famiglia.

Prosegue il dramma personale di Lando Buzzanca, indimenticabile attore del cinema italiano e costretto ora a rimanere in una RSA a causa delle sue condizioni di salute. Lo ha stabilito un giudice e il figlio, ospite a Pomeriggio 5, ha rivelato che il padre non sarebbe più in grado di riconoscerlo. La compagna Francesca Della Valle, però, attacca di nuovo.

Lando Buzzanca, il figlio Massimiliano rivela le condizioni di salute del padre

Ospite da Barbara D’Urso, il figlio di Lando Buzzanca è tornato a parlare delle condizioni del padre, ormai da tempo alle prese con problemi di salute. Demenza senile, si era detto, ma il celebre attore in realtà soffre della stessa afasia che ha colpito recentemente anche Bruce Willis.

A Pomeriggio 5, Massimiliano Buzzanca ha rivelato che “Mio padre necessita non solo di una badante, ma anche di un infermiere, perché ogni volta che ingoia rischia di strozzarsi. Ha l’afasia e non c’è solo un degrado del linguaggio, ma anche del lato cognitivo“.

Un disturbo che può comportare vari problemi: “Da 3 anni fa fatica a riconoscere le persone, spesso mi chiede anche chi sono” ha aggiunto il figlio dell’attore. Le sue condizioni sono il motivo per cui un giudice ha stabilito che Buzzanca debba risiedere in una struttura specializzata, una RSA che possa rispondere alle sue esigenza.

Decisione, questa, duramente contestata dalla compagna Francesca Della Valle.

“Lando Buzzanca è prigioniero“: nuove accuse della compagna Francesca Della Valle

Le parole del figlio fanno seguito a quanto dichiarato, anche nei giorni giorni, dalla compagna di Lando Buzzanca, quella Francesca Della Valle che ha più volte sostenuto come i figli dell’attore avrebbero ostacolato il loro matrimonio.

“Lando è disperato, si sta lasciando andare. È sequestrato da un anno contro la sua volontà, è tutta una farsa” ha detto, per poi rincarare la dose tramite numerosi post Instagram: “Lando Buzzanca è prigioniero” ha scritto, puntando il dito contro chi nel frattempo occuperebbe – secondo lei senza diritto – la casa dell’attore.

A tal proposito, sempre a Pomeriggio 5, Massimiliano ha commentato: “A mio padre prima dell’incidente è stato chiesto quale fosse la sua situazione sentimentale. Si è sempre detto solo“, screditando così l’idea che la Della Valle possa avere pretese sulla situazione familiare dei Buzzanca.