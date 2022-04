Ritrovato in discarica il corpo di un pensionato scomparso da settimane: giallo sulla morte dell’82enne

Dopo 3 settimane di ricerche, il tragico epilogo: il corpo di un pensionato di 82 anni è stato ritrovato in una discarica e, secondo le prime indiscrezioni, non si tratterebbe di una morte naturale.

Nella giornata di mercoledì 13 aprile, la Guardia Civile spagnola ha ritrovato un corpo in una discarica di Arboleas, nella provincia sudorientale di Almeria. L’identità del cadavere è stata confermata. Si tratta del pensionato britannico Denis Walker, scomparso circa 3 settimane fa.

Pensionato ritrovato in discarica: la scomparsa di Denis Walker e l’appello della figlia

Denis Walker era un pensionato britannico di 82 anni. Si trovava in vacanza in Spagna ma, il 24 marzo 2022, si sono perse le sue tracce. L’anziano alloggiava presso l’hotel La Parilla ad Albox, al confine con Arboleas. Dal giorno della sua scomparsa, la figlia Joanne ha iniziato la disperata ricerca del padre che, come si legge nei numerosi appelli scritti su Facebook, soffriva di demenza.

Sin da subito la donna ha mobilitato le forze dell’ordine locali e si è affidata ai social per far circolare la notizia. A rispondere all’appello sono stati molti connazionali che si trovano in Spagna ed è così partita la ricerca disperata e contro il tempo dell’uomo. Si è pensato ad un malore poiché, come ha sottolineato la figlia, suo padre: “Non si allontana mai e di solito è abbastanza felice di sedersi al bar o fuori a guardare la giornata che passa.”

L’appello della figlia Joanne Walker circolato sui social – Fonte: Facebook

Il ritrovamento del corpo in discarica e le considerazioni della Guardia Civile

Dopo 3 settimane di ricerche, ieri il terribile epilogo. La Guardia Civile ha trovato un corpo senza vita in una discarica nei pressi del luogo della scomparsa dell’anziano.

Dopo gli accertamenti, gli agenti hanno constatato che il cadavere appartiene effettivamente a Denis Walker. La figlia Joanne non ha potuto far altro che apprendere la notizia e ringraziare tutte le persone che si sono mobilitate per cercare di ritrovare il padre.

Per il momento la Guardia Civile non ha rilasciato molte dichiarazioni ma, secondo le indiscrezioni riportate da alcune testate spagnole e inglesi che si stanno occupando del caso parlano di una morte non naturale. Le indagini dunque proseguono per far luce su questa scomparsa finita in tragedia.