Uomini e Donne anticipazioni 14 aprile: per Biagio Di Maro, ancora una volta, non è scoccata la scintilla

Biagio Di Maro è, certamente uno dei volti più noti degli ultimi anni a Uomini e Donne. Il Cavaliere si è fatto notare in prima battuta per la sua frequentazione con Gemma Galgani, ma, anche in seguito, Biagio Di Maro ha fatto molto parlare di sé protagonisti e opinionisti per le sue scelte.

Infatti, il Cavaliere partenopeo è spesso al centro delle polemiche per il suo modo di fare con le Dame. Secondo Tina Cipollari e Gianni Sperti, Biagio Di Maro non è, in realtà, interessato a nessuna protagonista del parterre ma alla visibilità.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 14 aprile, Biagio di Maro sarà nuovamente protagonista al centro dello studio televisivo, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 14 aprile: Biagio Di Maro chiude con due Dame

Biagio Di Maro, nell’attuale stagione di Uomini e Donne non è riuscito a creare una relazione continuativa con una Dama. Il Cavaliere, infatti, si è lamentato spesso di sentirsi, perfino, un po’ usato dalle Dame, che a suo dire, lo sfrutterebbero per le uscite senza impegnarsi seriamente.

Infatti, Biagio Di Maro, è stato, spesso, lasciato nell’edizione attuale del dating show, al contrario di quanto accaduto negli anni passati.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 14 aprile la situazione sarà capovolta.

Sarà Biagio Di Maro, infatti, a chiudere con ben due Dame.

Uomini e Donne anticipazioni 14 aprile: Luca Salatino riprende Lilli

Luca Salatino ha deciso di accettare il corteggiamento di una nuova ragazza a Uomini e Donne. Si tratta di Aurora. Questa decisione e il fatto che il tronista sembri molto preso dalla ragazza, ha fatto infuriare le due sue corteggiatrici storiche: Soraia e Lilli.

Quest’ultima, in particolare, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il dating show.

Ma, nella puntata del 14 aprile, Luca Salatino racconterà al pubblico di essere andato a riprenderla.