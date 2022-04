Alberto Genovese mette in vendita “Terrazza sentimento”: quanto vale l’attico teatro delle violenze

Alberto Genovese, l’imprenditore accusato di violenza sessuale, ha messo in vendita la “Terrazza sentimento” tristemente famosa per gli abusi che vi si sarebbero consumati durante feste a base di alcol e droga. Alberto Genovese, accusato di violenze sessuali, ha messo in vendita “Terrazza sentimento” “Terrazza sentimento” è l’attico e superattico con vista Duomo di Milano […]

Alberto Genovese, accusato di violenze sessuali, ha messo in vendita “Terrazza sentimento”

“Terrazza sentimento” è l’attico e superattico con vista Duomo di Milano in cui si sono succedute feste con droga e alcol e, secondo quanto dovrà stabilire il processo ancora in corso, anche violenze sessuali. Alberto Genovese è infatti sotto inchiesta dopo la denuncia di una modella all’epoca 18enne.

La ragazza lo ha accusato di averla resa incosciente con un mix di cacina e ketamina, il 10 ottobre 2020, e di avere quindi abusato di lei per ore e ore provocando danni non soltanto psicologici ma anche fisici. L’immobile messo in vendita ha una superficie di 300 metri quadrati e comprende una terrazza con piscina a sfioro. Il suo valore è compreso tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Il processo ad Alberto Genovese per i presunti abusi commessi

Nel medesimo palazzo, Genovese ha messo in vendita anche un appartamento più piccolo rispetto a “Terrazza sentimento”, il cui valore è stato stimato dal Corriere della Sera.

L’imprenditore ha ricevuto una richiesta di risarcimento pari a 1,5 milioni dal legale della modella 18enne, a causa dei danni fisici e psicologici riportati e dai quali la giovane potrebbe non guarire mai. Gli avvocati di Genovese hanno presentato un’offerta di 130.000€, e altri 25.000€ sono stati invece proposti alla 23enne che l’imprenditore avrebbe violentato a luglio 2020 nella sua residenza a Ibiza. Entrambe le offerte sono state respinte dalle vittime dei presunti abusi commessi da Genovese, che al momento si trova agli arresti domiciliari in una clinica per disintossicarsi dalla dipendenza da droga.

Su di lui pende la duplice accusa di violenza sessuale e cessione di droga.

La richiesta di sequestro conservativo nei confronti dell’imprenditore Alberto Genovese

Alberto Genovese ha versato in un trust il denaro ricavato dalla vendita delle azioni di Prima Assicurazioni, e in questo modo una sua eventuale condanna potrebbe non garantire il risarcimento dei danni provocati alle vittime. Per questo motivo, il legale della modella 18enne ha richiesto il sequestro conservativo di più di 1,5 milioni di euro sui conti di Genovese. La messa in vendita di “Terrazza sentimento” si configura quindi come una conseguenza diretta del sequestro conservativo.