Carlotta e Nello presto sposi, l’ex coppia di Temptation Island prepara il matrimonio: tanti invitati Vip

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino saranno presto sposi e alla cerimonia parteciperanno numerosi volti famosi: preparativi in vista per l'ex coppia di Temptation Island.

Protagonisti a Temptation Island nel 2020, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si apprestano ora ai preparativi in vista del matrimonio. La coppia ha deciso di convolare a nozze e saranno ben due le cerimonie che vedranno coronare il loro sogno d’amore. Tanti gli ospiti Vip invitati alla cerimonia e, tra questi, spiccano numerosi nomi del Grande Fratello Vip 5 cui la ragazza ha preso parte lo scorso anno.

Carlotta e Nello presto sposi: fiori d’arancio per l’ex coppia di Temptation Island

Il grande pubblico li ha conosciuti nel 2020 a Temptation Island, quando presero parte al viaggio nei sentimenti di Canale5 per mettere alla prova la forza del loro amore.

Archiviata la burrascosa esperienza nel programma, che li ha visti uscire insieme seppur con numerosi punti interrogativi, ora Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono pronti a coronare la loro storia d’amore. La coppia ha infatti deciso di convolare presto a nozze e si sono già attivati nei preparativi della cerimonia.

Come da loro raccontato in un’intervista a Uomini e donne magazine, saranno ben due le cerimonie che li vedranno marito e moglie: una religiosa in una chiesa di Nettuno e, a seguire, una cerimonia civile al Castello di Bracciano, con tanti ospiti Vip e non e festeggiamenti a non finire.

La coppia, insomma, ha voluto fare le cose in grande e saranno numerosissimi gli ospiti che presenzieranno alla cerimonia.

Carlotta e Nello e gli invitati alle nozze: tanti ex volti del GF Vip5

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino saranno circondati dall’affetto di amici e parenti, ma anche di alcuni personaggi famosi. La ragazza, in particolare, non ha dimenticato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip 5 la scorsa edizione e ha così voluto invitare alcuni Vipponi con cui ha stretto un legame.

Oltre al conduttore Alfonso Signorini, che la volle fortemente nel reality, ci saranno anche Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis, ma anche tre grandi amiche con cui ancora adesso è in contatto: Sonia Lorenzini, Dayane Mello e Samantha De Grenet.

Tra gli invitati, come riferito dal settimanale Chi, dovrebbe esserci anche una figura d’eccezione: Maria De Filippi. Fu la conduttrice, infatti, a portare la coppia alla popolarità inserendoli nel cast di Temptation Island, programma prodotto dalla Fascino di proprietà proprio della De Filippi.