Carmen Di Pietro racconta un aneddoto su Alessandro all’Isola dei Famosi: c’entra una ragazza, il retroscena

Carmen Di Pietro ha spesso palesato all’Isola dei Famosi l’istinto materno verso il figlio Alessandro, con cui è in gioco. La showgirl ha più volte mostrato estrema propensione alla sua tutela, tra raccomandazioni e consigli, ma anche una vena di gelosia che da mamma è naturale. Durante un video-confessionale, infatti, ha svelato di aver fatto scappare una ragazza con cui il figlio si stava frequentando: il divertente racconto.

Carmen Di Pietro e Alessandro ora separati dopo aver iniziato in coppia

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro hanno iniziato il loro percorso all’Isola dei Famosi da coppia, per poi gareggiare ora separatamente.

I due hanno sin da subito catturato la simpatia e l’affetto del pubblico, che li ha sempre premiati al televoto mentre i compagni di viaggio li nominavano e criticavano. Tuttavia, con lo scioglimento di tutte le coppie avvenuto due puntate fa, anche mamma e figlio hanno dovuto di fatto dividersi e prendere parte e a due differenti gruppi.

La showgirl, quando si trovava al fianco di Alessandro, ha sempre manifestato una propensione naturale alla sua protezione e tutela. Come una mamma chioccia, Carmen Di Pietro gli ha sempre rivolto raccomandazioni e consigli, mettendo il loro stretto rapporto di sangue sotto una luce divertente ed ironica.

Tuttavia la divisione in gruppi ha portato entrambi a separarsi e il suo pensiero è ora sempre rivolto al figlio.

Carmen Di Pietro: l’aneddoto sulla ragazza con cui si frequentava Alessandro

Come mostra un divertente video-confessionale andato in onda stamattina a Mattino5, Carmen Di Pietro continua a pensare al figlio lontano da lei in questo momento: “Mi manca come un pezzettino di cuore, sarei curiosa se ieri sera ha lavato i denti, se ha fatto la pipì prima di andare a letto.

Insomma, tutte quelle cose da mamma“.

Le classiche raccomandazioni che per natura le madri rivolgono ai figli, insomma. Ma, oltre a questo, la showgirl ha raccontato anche un divertente aneddoto legato a una ragazza con cui Alessandro si sarebbe frequentato in passato. Un racconto ironico da cui traspare anche un filo di gelosia: “A parte che ho già fatto scappare una certa Beatrice, perché Alessandro diceva: ‘Devo uscire con Beatrice. Mi dai i soldi? Mi metti il profumo qua?’. Io sapete che ho fatto? Ogni volta che questo usciva con Beatrice, io lo chiamavo 300 volte al giorno ed è scappata Beatrice, non c’è più“.