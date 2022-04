Floriana Secondi eliminata all’Isola dei Famosi: al televoto flash si salvano Lory Del Santo e Clemente Russo

Playa Sgamada saluta un altro naufrago dell‘Isola dei Famosi, costretto all’immediato ritorno in Italia. Al televoto flash si sono sfidati Clemente Russo, Lory Del Santo e Floriana Secondi e ad abbandonare il gioco è proprio Floriana. L’eliminazione questa volta è definitiva e la naufraga vede così svanita la sua seconda possibilità.

Nuova eliminazione all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi una nuova eliminazione è destinata a scombussolare il percorso di uno dei naufraghi rimasti su Playa Sgamada. Sulla spiaggia secondaria, che offre ai naufraghi eliminati dalla Palapa una nuova opportunità per rimanere in gioco, sono rimasti 4 concorrenti: Lory Del Santo, Marco Cucolo, Clemente Russo e Floriana Secondi.

Lory e Marco hanno rappresentato una delle coppie iniziali di questa edizione del reality, per poi essere eliminate al televoto poche puntate fa. Tuttavia la loro permanenza a Playa Sgamada non è stata scalfita dall’ultimo televoto flash, avvenuto una settimana fa e conclusosi con l’eliminazione di Roberta Morise. Clemente Russo ha invece dovuto fare a meno della sua dolce metà, nella vita così come nel gioco: Laura Maddaloni, tornata in Palapa la scorsa puntata. Floriana Secondi, invece, ha iniziato il suo percorso in coppia con Antonio Zequila, per poi essere eliminata assieme a lui.

Floriana Secondi lascia il reality: eliminata all’Isola dei Famosi

A Playa Sgamada il primo verdetto arriva dal sorteggio di alcuni bastoncini, che alla fine premiano Marco Cucolo: il naufrago si salva e non è costretto a sottoporsi al televoto flash. Lory Del Santo, Floriana Secondi e Clemente Russo sono così i tre concorrenti a rischio.

Il primo concorrente a salvarsi è Clemente, mentre il secondo verdetto annunciato da Ilary Blasi sancisce la definitiva eliminazione di Floriana Secondi.

Dopo essere rimasta su Playa Sgamada per parecchio tempo ed essere scampata a diversi televoti flash, questa volta è costretta a lasciare il gioco. L’ex gieffina si appresta così a lasciare l’Honduras e a fare immediato ritorno in Italia. “Sono felicissima, oggi ho fatto una giornata bellissima, ho pescato due pesci, sono riuscita a cucinare. Ho dimostrato di avere qualità come naufraga, sono contenta anche di abbracciare mio figlio e il mio compagno“, le sue ultime parole da naufraga.