Il paradiso delle signore anticipazioni dell’episodio di oggi: Umberto e Flora in preda alla passione. La trama

Il 150esimo episodio della sesta stagione de Il paradiso delle signore va in onda su Rai1 nella consueta fascia oraria pomeridiana di venerdì 15 aprile 2022. A partire dalle ore 15:55 i fan della soap opera ambientata a Milano e che gira intorno alle vicende incentrato sul celebre magazzino di moda vedranno tornare la passione tra Umberto e Flora. I due si lasceranno prendere dal fuoco che gli brucia dentro proprio mentre qualcuno li starà ad osservare ed inizierà ad indagare sul loro conto.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di venerdì 15 aprile

Il nuovo appuntamento con la soap di successo va in scena alle 15:55 di venerdì 15 aprile sempre su Rai1, e mostrerà al suo folto pubblico gli sviluppi di trama che coinvolgono gli amati personaggi in preda a crisi amorose e dure malattie da affrontare.

Uno di questi sarà Flavia, la donna che ha accettato l’aiuto di Torrebruna per sostenere una delicata operazione, che innescherà motli pensieri in Marcello proprio per aver accettato questa proposta. L’uomo sarà avvilito dal non poter essere lui a pagare l’intervento e passerà un periodo difficile.

Intanto dopo la crisi tra Umberto e Flora ritornerà il sereno e la grande passione.

Proprio in seguito ad una lite il Guarnieri rincorrerà la bella stilista e la bacierà di tutto punto senza accorgersi che Adelaide starà a gustarsi la scena. La perfida donna ne approfitterà per alzare ancora di più la guardia nei loro confronti.

Marco e Stefania sembrano essere anche loro vicini al tanto agognato bacio ma un imprevisto li bloccherà facendo calare la passione e destando i dubbi dell’uomo.

Beatrice sarà invece protagonista di un colpo di scena visto che dopo aver scoperto i piani loschi di Dante sarà vittima di un brutto incidente brutto incidente e viene ritrovata quasi in fin di vita.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

Si concluderanno in questa maniera gli episodi di questa settimana di programmazione con la prossima che riprenderà normalmente lunedì 18 aprile 2022. La soap non si fermerà nel giorno di Pasquetta e continuerà a tenere compagnia ai suoi fan.