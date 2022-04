Jeremias Rodriguez rifiuta il confronto con Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: “Avete tutti ragione”

All’Isola dei Famosi quello che rischiava di essere un confronto incandescente, si è rivelato invece un nulla di fatto. Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, messi a confronto da Ilary Blasi, non hanno chiarito anche per via dell’atteggiamento del fratello di Belén. Più volte il naufrago si è mostrato offeso e indispettito per questo confronto, ironizzando anche sul programma: “Avete tutti ragione“.

Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez: confronto in diretta

Arriva un faccia a faccia all’Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, una resa dei conti tra due naufraghi che non si sono mai realmente sopportati.

Nella diretta di questa sera Ilary Blasi mette i due concorrenti nelle condizioni di potersi dire, apertamente e con sincerità, tutto ciò che pensano l’uno dell’altro. Un confronto che, tuttavia, spiazza i telespettatori per l’atteggiamento piuttosto rassegnato del fratello di Belén, che non ha voluto spendere parole sulla questione.

Parlando delle accuse ricevute dall’attore, tra cui l’essere arrogante e presuntuoso, Jeremias non mostra cenno di reazione e risponde: “Non ho nulla da dire, è sempre la sua interpretazione di tutto. Nulla da dire, ho già risposto tutto.

Va bene tutto così, avete ragione sempre, soprattutto Vladimir, bravi“. Le ultime parole, in particolare, mostrano la sua insofferenza verso quello che la Luxuria, e in generale il programma, ha sempre pensato di lui. “Non ho nulla da dire, avete ragione su tutto, siete i numeri uno” continua a ripetere il naufrago.

Se Jeremias non sembra intenzionato ad esporsi, Nicolas Vaporidis dice la sua sul loro burrascoso rapporto spiegando: “Non sto facendo una battaglia con Jeremias e Gustavo, non ci siamo trovati. Io invece con Gustavo mi sono trovato bene in questi giorni, gli ho riconosciuto di essere un signore.

Non ce l’ho con Jeremias, né con i Rodriguez, semplicemente non ci siamo trovati“.

L’attore parla, in particolare, dell’atteggiamento provocatorio e litigioso che più volte Jeremias ha manifestato in Honduras: “Provoca sempre, ma in un contesto di gioco. Magari è una strategia di gioco, ma la provocazione continuo a ripeterla. Gli ho sempre ripetuto che è una persona intelligente, e se questa intelligenza la usasse nella comunità, sarebbe piacevole“. Se Nicolas si è esposto su di lui, Jeremias invece continua a mostrarsi disinteressato a questo confronto.

Tra l’ironico e l’offeso, commenta rivolgendosi nuovamente al programma: “Penso che sia un fenomeno, ha vinto lui e avete tutti ragione“

Jeremias Rodriguez tra l’offeso e l’irritato: confronto chiuso con un nulla di fatto

Osservando l’atteggiamento di Jeremias, Ilary Blasi lo redarguisce ricordandogli come non abbia mai realmente speso parole positive per Nicolas. Il fratello di Belén però continua a rimanere sulla propria posizione: “Penso sia un fenomeno, il numero uno a giocare, per quello che sono riuscito a conoscere. Non mi sono mai arrabbiato, non ho voglia di parlare ora e avete ragione su tutto“

Un breve accenno di reazione è arrivato quando Ilary Blasi ha ricordato il loro ultimo motivo di scontro: il cibo, a dire di Jeremias, cucinato male da Vaporidis. “Scusa se ti dico la verità, che cucini male” sbotta Rodriguez. L’attore però gli ricorda come anche un piatto cucinato male sia essenziale in un contesto come L’Isola dei Famosi: “Ma non si dice quando siamo in mezzo alla fame. È il modo in cui l’hai detto“. Jeremias torna però a mostrarsi tra l’offeso e l’irritato e chiosa il confronto: “Non mi interessa continuare questa conversazione“.