Luigi Proietti detto Gigi il docufilm: trailer, curiosità e dove vedere venerdì 15 aprile il film sul Maestro

Nella prima serata di Rai3 di venerdì 15 aprile 2022 va in onda in prima visione assoluta il contributo realizzato da Edoardo Leo che racconta la vita dell’immenso artista romano scomparso due anni fa. In Luigi Proietti detto Gigi, in onda sul canale a partire dalle ore 21:20 circa, si susseguiranno le testimonianze di amici, colleghi e famigliari che hanno potuto toccare con mano sia la sua persona che il personaggio e che affascineranno il pubblico con aneddoti segreti e ricordi indimenticabili. Il regista fornisce un racconto a 360 gradi fornendosi della partecipazione tra gli altri di illustri artisti che lo hanno conosciuto o hanno lavorato con lui come Renzo Arbore, Fiorello, Loretta Goggi, Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Marco Giallini e tanti altri.

Luigi Proietti detto Gigi: il docufilm in onda su Rai3

Quello realizzato da Edoardo Leo, attore e regista romano cresciuto proprio nel mito del grande artista, è un docufilm nato con lo stesso Proietti e realizzato nel 2021 che intende celebrare l’immensa carriera e la grande umanità tanto del personaggio noto al pubblico quanto della persona più nascosta dietro la maschera.

Luigi Proietti detto Gigi va in onda per la prima volta su Rai3 nella prima serata di venerdì 15 aprile 2022 e mostra al pubblico il lavoro scrupoloso del regista che ha seguito in ogni dove il maestro anche quando non si esibiva ed era nei camerini oppure mentre provava quello che sarebbe andato in scena da lì a poco.

Luigi Proietti detto Gigi: cosa vedremo in tv

Il regista, dopo aver tratto un filo conduttore tra le esperienze lavorative che hanno costellato la sua lunga carriera, continua il racconto farcendolo delle interviste alle persone più care che Gigi Proietti ha avuto intorno a se come i famigliari, gli amici di sempre ed i colleghi che hanno collaborato con lui.

