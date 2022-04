Noah su Rai 2: spiegazione, trailer e cast del film con Emma Watson e Russell Crowe ispirato all’arca di Noè

Stasera, venerdì 15 aprile 2022 arriva sul canale della televisione pubblica il film ispirato alla storia dell’Arca di Noè narrata nell’Antico Testamento. A partire dalle ore 21:20 circa va in onda Noah, la pellicola che vede protagonista il divo Russell Crowe nei panni dell’uomo che cercherà di mettere in salvo l’umanità e le specie animali. A lui il Creatore ha infatti affidato un compito arduo, quello di costruire un’arca gigantesca nella quale stipare la sua famiglia e le specie animali, mentre sulla Terra si abbatte un diluvio universale per punire l’umanità ormai allo sbando e diventata terribilmente corrotta e violenta.

Noah: le curiosità ed il cast del film

Noah è un film del 2014 scritto, diretto e prodotto da Darren Aronofsky, celebre regista assurto a fama mondiale per aver diretto per aver diretto Requiem for a Dream, The Wrestler, che gli valse il Leone d’oro al miglior film alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ed Il cigno nero, per il quale nel 2011 riceve la candidatura all’Oscar al miglior regista per Il cigno nero.

Protagonista della pellicola nei panni del patriarca biblico è Russell Crowe, apprezzato divo de Il Gladiatore, mentre nel ruolo di sua moglie vi è l’interprete Jennifer Connelly, premio Oscar alla miglior attrice non protagonista proprio al fianco di Crowe in A beautiful mind.

Gli altri ruoli principali spettano ai conosciuti Ray Winstone, Emma Watson, Anthony Hopkins.

Noah: la trama della pellicola

L’umanità si trova ad un punto di non ritorno quando lo stesso Creatore decide di punirla perché gli uomini sono diventati troppo violenti ed altrettanto corrotti.

Per dare loro una lezione decide d’inondare la Terra con un diluvio universale anche se vuole concedere loro un’ultima speranza di salvezza.

Sceglie così di affidare al saggio Noè la costruzione di un’arca in cui stipare tutte le specie animali nella quale riporre anche la sua intera famiglia composta da moglie, figli e le mogli dei figli.

Si imbatte nell’impresa aiutato dai giganti che gli offrono un aiuto fondamentale per costruisce la grande imbarcazione, che dovrà essere difesa anche dagli attacchi portati dal resto degli uomini che hanno ormai capito di essere condannati.