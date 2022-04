Amici 21 anticipazioni Serale del programma di Maria De Filippi: gli ospiti e la nuova eliminazione

Canale 5 torna ad ospitare il talent show più seguito della televisione nella prima serata di sabato 16 aprile 2022 proponendo al suo fedele pubblico il quinto appuntamento stagionale. Amici si avvia a grandi passi verso il suo finale che incoronerà il nuovo astro nascente della scuderia di Maria De Filippi. Al fianco della presentatrice ci saranno nuovamente i sei professori delle squadre che si stanno sfidando sotto gli occhi attenti dei giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. I temuti tre determineranno la nuova eliminazione di puntata, in questo caso sarà infatti solo una, determinando con i loro voti chi deve abbandonare immediatamente il programma.

A fare compagnia al pubblico ci saranno nuovamente le incursioni simpatiche di Nino Frassica ed un nuovo ospite musicale.

Amici: la quinta puntata del serale in onda su Canale 5

I professori Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed anche Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sono pronti a guidare i loro talenti nelle sfide che verranno mostrate al pubblico nella puntata di sabato 16 aprile 2022.

Il serale di Amici ha già registrato la sua quinta puntata ed il pubblico verrà presto a conoscenza di chi dovrà abbandonare la scuola più ambita d’Italia.

A Maria De Filippi il compit di guidare le operazioni che pian piano stanno conducendo il pubblico a scoprire chi sarà l’erede della ballerina Giulia Stabile.

Amici anticipazioni: la nuova eliminazione e gli ospiti di puntata

Come riportatovi qualche giorno fa nelle anticipazioni della puntata, non consultate il link se non volete rovinarvi le sorprese di questa sera, gli ospiti del quinto appuntamento puntata saranno i Follya, il nuovo gruppo del frontman Alessio Bernabei passato dal programma tra le fila dei Dear Jack e che si è portato con se qualche membro dell’ex gruppo anche in questa avventura.

La prima manche vedrà contro la squadra Pettinelli–Peparini contro quella di Zerbi–Celentano, con la solita lotta tra gli insegnanti. Al ballottaggio alla fine andrà Dario. Nella seconda manche, la squadra Zerbi-Celentano affronterà poi quella di Todaro e Cuccarini: una doppia vittoria che manda al ballottaggio Alex, Sissi e Serena. Alla fine della puntata di Amici, l’eliminazione si giocherà tra ballerini: si salva per prima Serena e quindi sarà uno tra Dario e Carola a dover lasciare il talent di Maria De Filippi.