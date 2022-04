Maria Rosa Quario, chi è la mamma di Federica Brignone oggi ospite a Verissimo. La polemica con Sofia Goggia

Federica Brignone oggi è ospite a Verissimo e già dalle anticipazioni era trapelato che la sciatrice avrebbe parlato anche del suo rapporto con Sofia Goggia, riportando alla memoria collettiva quanto successo durante le olimpiadi, ovvero la polemica tra sua madre Maria Rosa Quario e la sciatrice reduce da un brutto infortunio.

Maria Rosa Quario: chi è la mamma di Federica Brignone

Maria Rosa Quario, detta Ninna, è la mamma di Federica Brignone; oggi è una giornalista ma è anche ex sciatrice alpina italiana e specialista dello slalom speciale.

La sua carriera sportiva risale agli anni tra il 1979 e il 1986 durante i quali ha visto anche 4 gare di Coppa del Mondo.

Nella sua lunga e proficua esperienza sportiva, Ninna Quario ha fatto parte del team composto da Daniela Zini, Claudia Giordani e Paoletta Magoni: la valanga rosa. Ninna Quario è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti della Regione Valle d’Aosta dal 2001 e segue gli sport invernali per Il Giornale.

La polemica tra Ninna Quario e Sofia Goggia

Il nome di Ninna Quario è tornato alla ribalta a causa di una “polemica” tra lei e Sofia Goggia durante le recenti olimpiadi invernali.

In diretta su Un giorno da pecora, l’ex sciatrice parlando di Goggia, ha detto: “Io non avevo dubbi (…) quando una così si mette in gioco non lo fa per partecipare. Sofia ha una determinazione impressionante, per fortuna – adesso lei si arrabbierà perché avevo già detto che il suo infortunio non era così grave quando è tornata dopo 40 giorni- stavolta è tornata dopo 23giorni . Se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare dopo 23 giorni”.

Le sue parole riguardavano l’incredibile gara vinta dalla Goggia, tornata in pista a pochi giorni dal terribile infortunio subito dalla giovane sciatrice a Cortina, durante i mondiale: “Onestamente io la conosco bene, da quando è bambina, ha una determinazione una voglia di esserci e di fare… figuriamoci se c’era una minima possibilità in cui lei fosse presente alle Olimpiadi e l’ha colta in modo esemplare” ha aggiunto.

Ninna Quario ha poi lanciato un “non” affondo finale: “È molto egocentrica, adesso non vuole essere una critica, si vede molto al centro, si piace molto al centro dell’attenzione e gode di questo e lo cerca da morire.

Cerca lei stessa di essere molto lodevole con se stessa.

Federica è esattamente l’opposto, non cerca la ribalta non è molto attiva sui social posta solo quello deve dopo le gare per gli sponsor, non gliene frega niente di piacere alla gente non dice mai le cose che sa che piaceranno alla gente dice quello che pensa“.

Cosa ha detto Federica Brignone su Sofia Goggia

Durante il commento in radio, Ninna Quario aveva parlato anche del rapporto tra Federica Brignone e Sofia Goggia, affermando che le due non sono mai state amiche. Su questo punto è intervenuta la sciatrice a Verissimo, dicendo: “Questa cosa delle antagoniste attira l’attenzione sul nostro sport, ma io non corro contro di lei, il mio avversario è il cronometro e tutte le altre sciatrici che partecipano alla gara. Nello sci c’è molto rispetto, noi due sicuramente siamo persone diverse con caratteri e modi di vivere differenti, ma questo dualismo è ingigantito dai media”.