Roberta Morise fuori da I Fatti Vostri, a Verissimo l’amaro retroscena: “Ho ricevuto una telefonata di bugie”

Roberta Morise a Verissimo parla del difficile periodo lavorativo che, eccetto la recente partecipazione all’Isola dei Famosi, l’ha portata a stare lontana dalla tv. La showgirl, in particolare, rivela i dettagli dell’improvvisa rottura con I Fatti Vostri di cui è stata al timone fino al 2020 al fianco di Giancarlo Magalli. Parlando dell’addio al programma, confessa di esserci rimasta male: il retroscena.

Roberta Morise e il difficile periodo lavorativo dopo l’addio a I Fatti Vostri

Archiviata la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Roberta Morise si racconta a cuore aperto nel salotto di Verissimo.

Tante le confessioni a Silvia Toffanin, tra cui una delusione lavorativa che la showgirl non ha ancora digerito. L’ex naufraga, esperienza nel reality in Honduras a parte, arrivava da un periodo lavorativo non semplice: nel 2020 si concluse infatti la sua esperienza a I Fatti Vostri su Rai2 e oggi, a Verissimo, svela l’amaro motivo di questo addio.

“La premessa più grande è che sono fortunata, per 17 anni ho avuto programmi bellissimi e di cui sono soddisfatta, ma arrivo da un periodo non sereno” la confessione della showgirl, che ammette: “Forse per la prima volta non ho saputo gestire la fine di un lavoro non aspettata, e ripartire per me è stato quasi impossibile.

Non sapevo da dove ripartire“.

Roberta Morise fuori da I Fatti Vostri: il retroscena sull’addio

Roberta Morise svela come si sia conclusa la sua collaborazione con I Fatti Vostri, in maniera del tutto improvvisa: “Lavoravamo in pieno Covid, siamo state una di quelle trasmissioni che non si è mai fermata, ed ero spaventatissima ma comunque ho continuato a lavorare. Ho salutato il pubblico, ho detto ‘ci rivediamo a settembre’, poi 3 giorni dopo la chiusura del programma ho ricevuta una telefonata di bugie dove mi si diceva che non sarei stata più una delle protagoniste del programma per motivi x.

Bugie, perché poi si è dimostrato altro, e rimasi molto male. Era uno dei programma ai quali sono stata più legata“.

La showgirl, che sino a quel momento non aveva mai citato il programma, lo svela per rendere chiaro al pubblico a cosa faccia riferimento. A I Fatti Vostri la Morise confessa di aver lavorato bene, di aver creato un ottimo team di lavoro e di aver stretto una forte legame con Giancarlo Magalli: “C’era un bel gruppo, si respirava un bel clima, io e Giancarlo andavamo d’accordissimo. Io ho amato Giancarlo dal primo momento, ma era reciproca la cosa.

C’è stata una simpatia a pelle dal primo momento, che si è consolidata con un bellissimo rapporto dopo”.