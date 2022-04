Roberta Morise all’Isola dei Famosi: dall’amicizia con Blind all’eliminazione, il suo percorso nel reality

Roberta Morise è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi, culminata con l’eliminazione nella scorsa settimana. La showgirl ha iniziato il suo percorso in coppia con Blind, per poi proseguire il gioco separatamente una volta approdati a Playa Sgamada. Dalle litigate con Lory Del Santo ai suoi ultimi giorni da naufraga prima di abbandonare l’Honduras, ripercorriamo la sua avventura.

Roberta Morise all’Isola dei Famosi: l’inizio avventura in coppia con Blind

L’Isola dei Famosi ha trovato in Roberta Morise una naufraga determinata, schietta e sempre pronta ad esporre in maniera limpida il proprio pensiero.

La showgirl, ex Professoressa de L’Eredità, ha accolto di buon grado l’invito di Ilary Blasi a prendere parte alla nuova edizione del reality di Canale5, attualmente in corso e iniziatam poco meno di un mese fa.

La sua avventura in Honduras, in seguito al consueto tuffo in mare dall’elicottero, è iniziata al fianco di Blind. La showgirl e il rapper hanno inizialmente formato una coppia del programma, che quest’anno ha aggiunto l’ingrediente essenziale degli accoppiamenti al posto dei concorrenti singoli. I due sin da subito si sono trovati e hanno stretto un buon rapporto, condividendo anche le medesime visioni di gioco e le nomination contro gli altri naufraghi.

Tuttavia l’esperienza della Morise a Playa Accoppiada non è durata molto: la showgirl è infatti stata eliminata al televoto assieme a Blind poche settimane fa.

Roberta Morise: l’eliminazione e lo scontro con Lory Del Santo

Roberta Morise e Blind hanno così proseguito la loro esperienza nella spiaggia secondaria, Playa Sgamada, questa volta separatamente. Se il rapper è successivamente riuscito a rientrare in gioco, sorte differente è spettata alla showgirl.

La naufraga non ha più avuto la possibilità di rientrare a tutti gli effetti in Palapa e, anzi, è stata definitivamente eliminata al televoto contro Jovana Djordjevic e Laura Maddaloni.

In quella circostanza Lory Del Santo attaccò Roberta, spiegando come il pubblico l’abbia voluta fuori a causa dell’odio a suo dire ingiustificato più volte palesato nei suoi confronti. La Morise infatti aveva avuto più di uno scontro con l’attrice, considerata poco limpida negli atteggiamenti. La sua esposizione alle dinamiche di gioco e il suo carattere forte e determinato non l’hanno però premiata: la showgirl ha infatti dovuto fare immediato rientro in Italia.