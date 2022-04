Rudy Zerbi e Alessandra Celentano in YMCA, Stefano De Martino li demolisce: “Richiesta di accompagnamento”

Nelle diverse puntate del serale di Amici del 2022, i talenti della scuola si danno battaglia a suon di esibizioni. Anche alcuni dei professori sono scesi in campo con delle performance speciali. In particolare, dalla prima puntata, sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro i colleghi Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro a darsi battaglia. Il guanto di sfida tra professori è stato vinto per ben quattro volte dai cosiddetti Cucca-Todo, ma, nella puntata del 16 aprile, sono stati gli avversari a guadagnarsi il punto.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono esibiti sulle note di YMCA, dopo la loro performance, della scorsa settimana, in Dirty Dancing.

Il quinto guanto di sfida tra professori ad Amici 2022

Anche nella puntata del 16 aprile di Amici c’è stato spazio per un guanto di sfida tra professori, riprendendo un tormentone dello scorso anno: “Questa volta vi battiamo sul tempo… Riapre i battenti il mitico Perla Blu… Una gara sui balli di gruppo… Moltissimi provenienti da ogni parte del mondo… Non ci sono regole se non una, quella di far partecipare tutto il pubblico“.

Rudy Zerbi non si è lasciato intimidire dalla sfida lanciata dai colleghi: “La maestra Celentano e io tutta l’estate a Riccione facciamo i balli di gruppo“.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno ballato su alcune melodie famose: “Lo stile e il ritmo di paesi diversi… Corea del Sud, Africa e Porto Rico con un pizzico di Angola“. Infatti, i due insegnanti di ballo si sono esibiti in Waka Waka, Gangnam Style e Danza Kuduro.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini vincono il guanto di sfida con YMCA

Per il quinto guanto di sfida tra professori di Amici, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno ballato sulle note della famosa hit YMCA dei Village People. I due insegnanti di ballo si sono proposti come possibile tormentone del 2022: “Ogni anno un nuovo ballo di gruppo diventa popolare in tutto il mondo… Il 2022 verrà ricordato per un nuovo ballo, lo Zerbi-Cele… In tutte le spiagge… In tutte le sagre… Gli originari sono sempre e solo Zerbi e Cele i più fighi della tele“.

Una parte della canzone è stata riscritta per inviare un messaggio diretto alla giuria: “Vai come noi… Caro Stefano, principe e Stash, se perdiamo stasera mi inca… Il ballo Zerbi e Cele“.

Maria De Filippi ha commentato la performance del professore di canto: “Rudy ha perso la testa qua“. Ma le parole di Stefano De Martino sono state quelle più dirette: “Ci sono tutte le basi per fare una richiesta di accompagnamento… Possiamo già avviare la pratica“.

I due professori hanno, in ogni caso, incontrato il favore della giuria e portato a casa la vittoria.