Stash presto papà per la seconda volta: a Verissimo il desiderio del cantante sul sesso del bebè

In video-collegamento con Verissimo, Stash commenta entusiasta la seconda gravidanza della compagna Giulia Belmonte. Il giudice di Amici ha dato l’annuncio della lieta notizia pochi giorni fa e, a Silvia Toffanin, svela le sue sensazioni in attesa di dare il benvenuto al secondogenito. A cuore aperto parla dell’importanza della paternità e, sull’ipotesi matrimonio, la sua intenzione al momento è molto chiara.

Stash sarà papà per la seconda volta: “Un miracolo“

Intervista a cuore aperto di Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, in video-collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante sta attraversando un periodo decisamente positivo, segnato soprattutto dall’attesa per la nascita del suo secondo bebè.

La seconda gravidanza della compagna Giulia Belmonte è stata da lui annunciata pochi giorni fa, su Instagram, con un dolcissimo messaggio in cui parlava di miracolo.

Termine ripreso anche oggi pomeriggio, parlando alla conduttrice del secondogenito prossimo ad arrivare: “È veramente bellissimo, è un miracolo. Ci sta aprendo sempre di più gli orizzonti delle nostre emozioni, siamo felici e ci sentiamo veramente miracolati“. Il sesso del nascituro è ancora un mistero, ma il cantante si augura: “Io un po’ spero femminuccia.

Da quando ho saputo che stavamo per avere una bambina, da quell’istante si era già instaurato qualcosa“.

Stash versione papà: la confessione del cantante sulla paternità

Stash, già papà della primogenita Grace, parla a cuore aperto dell’importanza di essere padre e degli orizzonti che la paternità gli ha aperto: “Si è diversi, si pensa molto di più al futuro e questa cosa mi stimola tanto, perché creare delle basi solide per la vita dei tuoi futuri eroi, è entusiasmante anche nel mentre“.

Silvia Toffanin chiede al suo ospite se, tra i progetti futuri della coppia, ci sia anche il matrimonio.

Su questo argomento l’intenzione del cantante è chiara: “Non siamo così convinti di settare dei traguardi. Quando arriverà, esattamente come è arrivata Grace e arriverà il prossimo o la prossima, nella maniera più naturale e non programmando niente, sarà così pure per il matrimonio“. Infine, un pensiero su quanti figli vorrebbe avere nella sua famiglia: “Il più possibile. Ho sempre amato le famiglie numerose“.