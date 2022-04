Gli eredi della terra, la prima puntata su Canale 5 a Pasqua: trama e anticipazioni

Gli eredi della terra va in onda alle ore 21:30 su Canale 5 con la prima puntata. Scopri la trama e le anticipazioni del primo appuntamento con la nuova serie spagnola.

Domenica 17 aprile 2022 su Canale 5 va in onda la prima delle tre serate evento con la nuova miniserie made in Spagna. Gli eredi della terra, il nuovo ed atteso prodotto seriale sequel della già vista nel 2020 La Cattedrale del Mare, viene trasmessa intorno alle ore 21:30 circa svelando i suoi primi sviluppi di trama. Il pubblico si troverà catapultato nella Barcellona del 1387, ossia tre anni dopo gli eventi narrati nella serie che l’ha preceduta, quando conoscerà la storia di Hugo Llor, un ragazzo di umili origini che lotterà per cambiare il suo destino e quello dell’intera nazione.

Le anticipazioni della trama del primo episodio.

Gli eredi della terra: il debutto su Canale 5

La proposta di Canale5 per la prima serata di Pasqua è l’arrivo di un atteso titolo spagnolo che prosegue gli eventi dell’acclamata serie spagnola La cattedrale del Mare. A partire dalle ore 21:30 di domenica 17 aprile 2022 va in onda Gli eredi della terra, tratto dal romanzo omonimo di Ildefonso Falcones e diretto dal regista Jordi Frades.

I personaggi della serie sono interpretati da volti nuovi per la nostra televisione ma che in Spagna sono già affermati e on buon seguito, stiamo infatti parlando di Pere Arquilluè, Yon Gonzalez, Michelle Jenner, Mercedes Leon, Sergi Mateu e Elena Rivera.

Gli eredi della terra: la trama della prima puntata

I primi tre episodi della miniserie tv avranno il titolo titolo di Destino, Penitenza e Taglione ed immergeranno il pubblico nella Barcellona del 1387. Come riportato dalle anticipazioni di mediasetplay.it, conosceremo Hugo Llor, un ragazzo di umili origini, che ha trovato lavoro nei cantieri navali grazie al suo mentre Arnau Estanyol, l’uomo più ricco e potente della città.

Figlio di un uomo che è morto in mare ha l’ambizione di diventare un costruttore navale ma il destino cercherà di impedirgli di realizzare il suo sogno.

Hugo sarà infatti testimone dell’assassinio di Arnau, mentre Bernat, il figlio di Arnau, si appresta a succedere a suo padre.

Hugo intanto si innamora della figlia di Jucef, Dolca, giovane già fidanzata che però vorrebbe stare con lui. Regina, un’amica di Dolca si metterà in mezzo a lei ed Hugo mentre in città irrompe il Principe Giovanni, salito definitivamente al potere con al fianco i sanguinosi Puig che non vedono l’ora di attuare la loro sanguinosa vendetta.