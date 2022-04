Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate da lunedì 18 aprile a venerdì 22 aprile: la trama

L’amata soap che vede svolgere le sue vicende in quel di Milano non si ferma per il lunedì di Pasquetta e fa ripartire una nuova settimana di puntate proprio il 18 aprile 2022. Il paradiso delle signore andrà dunque in onda normalmente con i suoi nuovi cinque episodi settimanali fino a venerdì 22 aprile 2022 ovviamente su Rai1. Il famoso magazzino milanese riapre le sue porte per una nuova settimana di sviluppi che ci mostrerà cosa ne sarà di Beatrice dopo il brutto incidente che l’ha vista coinvolta.

Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai1 a partire dalle ore 15:55 di lunedì, con l’ultimo appuntamento settimanale che sarà visibile nel pomeriggio di venerdì.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il pubblico di Rai1 torna a seguire le vicende de Il paradiso delle signore a partire da lunedì 18 aprile 2022. Scopriamo cosa succede nella soap ambientata a Milano che prende il suo consueto posto nella programmazione pomeridiana del canale con cinque nuovi episodi al via dalle ore 15:55 circa.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 18 aprile 2022

Vittorio rivela ai dipendenti del Paradiso di aver chiamato un luminare per curare Beatrice, finita in coma dopo l’incidente.

Ferdinando si dichiara a Ludovica ma la donna sembra essere presa da Marcello. Flora pensa già al futuro della sua storia con Umberto anche se lui vuole dimostrare ad Adelaide, che li ha visti baciarsi, che ci tiene a lei. Dante arriva allo scontro con Vittorio per il fatto che gli impedisce di stare vicino a Beatrice ed il Conti non gli crede.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 19 aprile 2022

Stefania riceve le attenzioni di Marco che le promette di aspettarla in piazza tutte le sere proprio quando Gemma continua a essere sicura di poterlo riconquistare. Adelaide mette Umberto di fronte ad una decisione che decide di allontanare Flora.

Ludovica vuole accompagnare la madre in America ma per Flavia e Fiorenza questo è un grosso problema. Con Beatrice che risiede ancora incosciente nel letto d’ospedale, Vittorio è costretto a cedere il marchio del Paradiso a Dante.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 20 aprile 2022

Gemma combatte per conquistare il giovane Sant’Erasmo ma lui sembra non volerne sapere. Intanto i medici tengono sulle spine per le condizioni di Beatrice e Vittorio per questo ha un crollo emotivo mentre Dante va a trovarla in ospedale disperato.

Flora riceve una telefonata inaspettata che potrebbe cambiare la sua vita. Stefania decide di incontrare Marco ed i due si baciano appassionatamente.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 21 aprile 2022

Sofia annuncia la sua partenza per andare a Firenze nello stesso periodo che Marcello confida ad Armando l’intenzione di licenziarsi dal Circolo. Adelaide prova a mettere Gemma in guardia rispetto a Marco con la giovane che si ostina ad andare per la sua strada. Flora ha ricevuto una proposta di lavoro dagli States e sta pensando di lasciare il Paradiso definitivamente. Infine una buona notizia riguardante Beatrice che finalmente apre gli occhi e Dante le dichiara tutto il suo amore.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 22 aprile 2022

Ludovica scopre che la madre è partita da sola per l’America mentre Flora comunica a Umberto la sua intenzione di andare negli Stati Uniti. Mentre Stefania e Marco sono sempre più innamorati, anche se nessuno ancora lo immagina, Gemma inizia ad avere forti sospetti su una loro possibile relazione e alla fine ha la prova definitiva del loro amore. Dante si presenta a sorpresa da Vittorio e gli comunica la sua decisione: rinuncia a tutto per amore di Beatrice.