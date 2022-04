Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 18 aprile a venerdì 22 aprile: trama

Un posto al sole ritorna nel preserale di Rai3 per svelare le movimentate trame dei protagonisti della storia che si svolge all’ombra del Vesuvio. I cinque nuovi episodi settimanali vanno in onda a partire da lunedì 18 aprile 2022 dalle ore 20:45 nonostante il Lunedì dell’Angelo sia un giorno di festa per molti dei suoi fan ed andrà in ona fino a venerdì 22 aprile 2022.

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate in onda dal 18 aprile

Un posto al sole ritorna su Rai3 a partire dalle ore 20:45 di lunedì 18 aprile 2022, prendendo posto nella sua consueta e famosa fascia preserale tanto attesa dai telespettatori.

Per il pubblico sarà una nuova occasione per seguire le vicende della soap che mostrerà i movimentati sviluppi che la animano tra gelosie, intrighi d’amore ed incomprensioni varie, tutte in onda fino a venerdì 22 aprile 2022.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 18 aprile 2022

Viola sarà spronata da Ornella sul preservare il proprio amore. La tensione fra Chiara e Nunzio, sempre più preoccupato per la donna, non si ancora sparita e gli effetti si vedono sul nervosismo di entrambi.

Infatti la ragazza, scossa dal tradimento subito cercherà la comprensione di Marina che si imbatterà in una discussione inaspettata con il Ferri.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 19 aprile 2022

Chiara a sorpresa trova un’alleata preziosa in Marina, che la prenderà sotto la sua ala protettiva e la guiderà nell’intercedere in suo favore con Ferri. Angela cercherà di accorciare le distanze con Franco su consiglio della madre ma la partenza per la Sicilia è dietro l’angolo. Raffaele dovrà riflettere sulla sua relazione con Ornella pesando sul serio cosa sia Elvira per lui.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 20 aprile 2022

Logorata dal ricatto che Ferri le sta tessendo, la giovane Chiara dovrà trovare la forza per resistere alle proprie fragilità. Riccardo comunicherà a Rossella una novità che riguarda Virginia. Renato e Giuditta devono chiarire le loro intensioni future guardando a ciò che è successo nel passato.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 21 aprile 2022

L’apprensione per le condizioni di Chiara faranno stare in pensiero in tanti mettendo in crisi alcuni rapporti.

Jimmy torna dalla vacanza e mostra un insolito rifiuto per le regole e Niko, un po’ geloso del rapporto fra madre e figlio, dovrà avere il pugno duro per farlo tornare ai suoi doveri.

Una visita a sorpresa farà ripiombare Renato in grossa crisi dalla quale ne uscirà con il solito sorriso.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 22 aprile 2022

Ornella cerca di accorciare le distanze col marito ma viene richiamata da un’emergenza in ospedale. Renato deve gestire al meglio l’assalto della focosa Giuditta che ormai sembra pazza di lui. Fuori di sé per quello che è successo a Chiara, Marina affronta Lara e Ferri.

Riccardo Crovi si ritrova di nuovo faccia a faccia col fratello. Incastrato da Mariella, Guido, buffamente in imbarazzo, deve fare uno scomodo discorso a Samuel.