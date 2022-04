Il paradiso delle signore anticipazioni dell’episodio di oggi: si scatena la lite tra Dante e Vittorio. La trama

Il 151esimo episodio della sesta stagione de Il paradiso delle signore va in onda regolarmente su Rai1 nella giornata del Lunedì dell’Angelo. La consueta fascia pomeridiana che prende il via a partire dalle ore 15:55 metterà i fan della soap opera che si svolge a Milano di fronte alle tensioni tra Dante e Vittoria per quello che sta accadendo alla povera Beatrice. La donna è infatti finita in coma in seguito ad un brutto incidente ed i due si ostacolano su chi si debba prendere cura di lei, non evitandosi dei duri colpi bassi.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di lunedì 18 aprile

La nuova puntata della soap va in onda alle 15:55 di lunedì 18 aprile su Rai1, e farà conoscere al suo pubblico gli sviluppi dopo l’intenso finale di settimana scorsa.

Le attenzioni saranno infatti rivolte alle drammatiche condizioni di Beatrice, finita in coma dopo un brutto incidente quando era ancora sotto shock per aver scoperto i loschi piani di Dante.

L’uomo dice di essere innamorato perso della donna ma Vittorio si metterà in mezzo per tutelare al megli la cognata. Vittorio farà di tutto per farla riprendere e rivela ai dipendenti del Paradiso di aver chiamato un luminare per curarla senza fare sapere nulla al rivale in affari.

I due arrivano ad un duro scontro, con Vittorio che gli impedisce di stare vicino a Beatrice dato che non crede ai suoi millantati sentimenti. Intanto il giovane Ferdinando si dichiara a Ludovica ma la donna subisce le strane attenzioni di Marcello e id due si ritrovano in un periodo fatto di allusioni e non detti.

Flora è invece proiettata già a pensare al futuro della sua storia con Umberto ma lui deve fare i conti con Adelaide, che dopo averli visti baciare darà all’uomo un ultimatum.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

Lunedì 18 aprile riprendono le vicende della soap che continueranno ad animare il pomeriggio di Rai1 fino a venerdì 22 aprile 2022.

Al link che segue puoi scoprire le anticipazioni delle trame di tutti gli episodi di questa settimana, per rimanere aggiornato sulle vicissitudini dei personaggi de Il paradiso delle signore.