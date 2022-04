L’isola dei famosi anticipazioni, una nuova eliminazione con la conduzione di Ilary Blasi

L’isola dei famosi va in onda lunedì 18 aprile 2022 come sempre su Canale5 dalle ore 21:30, Scopre le anticipazioni del nuovo appuntamento con Ilary Blasi.

Su Canale5 a partire dalle ore 21:30 di lunedì 18 aprile 2022 va in onda il primo ed unico appuntamento settimanale con il reality condotto da Ilary Blasi, dopo la decisione della rete di non trasmettere l’appuntamento di giovedì prossimo. La nona puntata in compagnia dei naufraghi de L’isola dei famosi terrà i fan sulle spine con l’esito del nuovo televoto tra la coppia formata da Roger ed Estefania contro Jeremias ed una nuova scottante notizia che segnerà le sorti del gruppo che abita Playa Sgamada. Al fianco di Ilary Blasi torna tutta la folta squadra di opinionisti capitanata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino mentre dall’Honduras opererà direttamente Alvin.

L’isola dei famosi: il nono appuntamento in onda su Canale5

Il reality show condotto da Ilary Blasi non si ferma nemmeno nel lunedì di festa e propone al suo fidelizzato pubblico un nuovo entusiasmante appuntamento con le peripezie di naufraghi dispersi in Honduras.

Lunedì 18 aprile 2022 su Canale 5 va in onda il nono appuntamento con L’isola dei famosi che segnerà le sorti dei traballanti Roger ed Estefania contro Jeremias, impegnati nel televoto che gli farà raggiungere Playa Sgamada. A partire dalle ore 21:30 circa i fan della trasmissione ritroveranno gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e scopriranno cosa hanno pensato gli autori per sconvolgere le dinamiche dei naufraghi di Playa Sgamada.

L’isola dei famosi: le anticipazioni della nona puntata

Le vicissitudini dei naufraghi saranno sotto la lente d’ingrandimento della puntata in onda lunedì 18 aprile 2022.

A partire dalle ore 21:30 circa su Canale 5 Alvin dirigerà le temute prove ricompensa che potrebbero premiare quanto penalizzare i naufraghi impegnati sulle due squadre.

Il clima tra i concorrenti si è scaldato nelle ultime ore di fronte a delle mancanze di rispetto, i due gruppi non se le sono mandate a dire facendo scoppiare numerose liti per il regolamento che in alcuni non riescono ancora a rispettare al 100%.

La puntata svelerà poi cosa succederà ai naufraghi di Playa Sgamada che sono in attesa di scoprire le loro sorti, prese di mira dallo spirito dell’Isola.