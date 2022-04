Made in Sud anticipazioni prima puntata in onda a Pasquetta: nuovi conduttori e comici

Made in Sud ritorna in onda su Rai2 con la sua prima puntata dalla nuova edizione condotta da Clementino e Lorella Boccia. Le novità del programma per il debutto di lunedì 18 aprile.

La trasmissione comica dopo svariato tempo lontano dagli schermi di Rai2 ritorna in onda con una nuova edizione tutta da ridere e pronta a festeggiare i suoi primi 10 anni di messa in onda. Il rinnovamento della trasmissione parte dall’avvicendamento tra la coppia formata da Stefano De Martino e Fatima Trotta per fare spazio a quella formata dalle new entry attesissime Clementino e Lorella Boccia, della quale vi avevamo parlato qualche tempo fa.

Alla showgirl ed all’amato rapper il compito di condurre la prima puntata dello show in onda lunedì 18 aprile 2022 in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli degli otto appuntamenti in prima serata sul canale di Rai2.

Al loro fianco il fortunato cast che ha segnato la comicità del programma capitanato dagli Arteteca e che vedrà impegnati tra gli altri anche i Gemelli di Guidonia.

La prima puntata della nuova edizione di Made in Sud

Lunedì 18 aprile 2022 inizia il viaggio lungo otto prime serate dello show comico per eccellenza di Rai2. A partire dalle ore 21:20 circa la trasmissione torna con una nuova conduzione al suo timone caratterizzata dai volti giovani e simpatici di Clementino e Lorella Boccia.

I nuovi conduttori saranno aiutati da un cast di comici extra large e ben variegato che sarà aiutato dalle coreografie dei ballerini guidati da Fabrizio Mainini e dalla sigla e le musiche del dj e compositore Frank Carpentieri aiutato alla voce da Livio Cori.

La scenografia è curata invece da Cappellini e Licheri ed è ispirata alle città bianche del Sud e richiama una piazza piena di luce e di allegria, che servirà a coronare i 10 anni di messa in onda del programma.

Made in Sud: i comici della prima puntata

Nella prima puntata dello show tornano i comici tutti made in sud della trasmissione che vedrà la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande.

Al suo fianco volti storici della trasmissione come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella e i Gemelli di Guidonia ai quali si aggiunge il romano Maurizio Battista .