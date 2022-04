Made in Sud torna su Rai 2. Quando inizia, i conduttori, gli ospiti speciali. Tutte le novità ufficiali

Fresche anticipazioni e novità per Made in Sud. Molto presto, infatti, il programma comico più seguito di Rai 2 farà nuovamente capolino nei palinsesti della rete pubblica. Tutte le novità della nuova edizione di Made in Sud, i conduttori, quando inizia e gli ospiti speciali.

Made in Sud: quando inizia la nuova edizione

Come riporta TVBlog, ormai è certo, Made in Sud farà il suo ritorno trionfale all’interno dei palinsesti Rai in data 18 aprile 2022. Il programma andrà in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 2; farà quindi diretta concorrenza a Mediaset che in quella serata trasmette L’Isola dei Famosi su Canale 5 (altro programma molto seguito).

L’edizione sarà composta da otto imperdibili appuntamenti, la puntata finale è, infatti, prevista per il 6 giugno 2022.

Chi condurrà la nuova edizione di Made in Sud

La nuova edizione di Made in Sud sarà ricca di novità, a partire dai conduttori. Al timone del programma comico Rai, infatti, non ritroveremo Stefano De Martino e Fatima Trotta (come gli scorsi 2 anni), ma, come anticipato da TvBlog, ci saranno il rapper Clementino e la ballerina Lorella Boccia.

Le esperienze televisive di Clementino

Clementino è un rapper e cantante già ben affermato, ma Made in Sud sarà la sua prima esperienza come conduttore.

Il pubblico televisivo, comunque, ha già potuto conoscerlo molto bene grazie alla sua avventura da giudice a The Voice Senior alla fine del 2021 insieme a Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Orietta Berti.

Le esperienze in tv di Lorella Boccia

Il pubblico ha potuto conoscere Lorella Boccia come ballerina di Amici, prima come allieva e poi come professionista. La Boccia, a differenza di Clementino, ha già alcune esperienze come conduttrice alle spalle. Nel 2013 Lorella vive la sua prima esperienza da conduttrice a Colorado. Nel 2018, invece, conduce l’edizione del daytime di Amici insieme a Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro.

Nel 2021, infine, guida un talk show tutto suo, Venus Club, in onda su Italia 1 in seconda serata.

Nuova edizione di Made in Sud: ospiti speciali e tutte le novità

Alcune voci vedevano il cantante Rocco Hunt (grande amico di Clementino) come nuovo conduttore di Made in Sud. Il cantante però avrebbe rinunciato a causa dei suoi numerosi impegni canori e musicali. Nonostante questo, sarà comunque incluso all’interno della trasmissione come ospite speciale ricorrente e potremo, quindi, vederlo in qualche puntata.

Le novità per la nuova edizione di Made in Sud, però, non sono finite qui. I telespettatori, infatti, potranno ammirare una nuova scenografia e un nuovo corpo di ballo. Quest’ultimo si sarebbe creato nelle ultime settimane in seguito a casting capitanati proprio da Lorella Boccia.