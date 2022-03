Made in Sud, dopo Stefano De Martino il nuovo volto della trasmissione pare sarà Lorella Boccia

Programmi TV

Made in Sud potrebbe aver scelto la conduttrice della sua nuova edizione. Scopri le indiscrezioni sul nome di Lorella Boccia, la showgirl con un passato in Mediaset.

La trasmissione comica per eccellenza di Rai2 è pronta a tornare in onda dal mese di aprile e sta mettendo a posto gli ultimi tasselli del complicato puzzle dela nuova edizione. A tenere banco ovviamente la difficile sostituzione del conduttore e volto di punta Stefano De Martino, che ha preferito vestire nuovamente i panni del giudice ad Amici piuttosto che imbarcarsi in una nuova stagione dello show.

In tal senso sembra però che Made in Sud sia arrivata ad un punto di svolta con la scelta della prossima conduttrice del suo format. Dopo svariati mesi di voci ed indiscrezioni, pare proprio che la scelta possa essere ricaduta su Lorella Boccia, la showgirl lanciata sempre da Maria De Filippi e con un passato alla conduzione dell’altro contenitore comico di Colorado.

Scopri di più sulle indiscrezioni su quella che potrebbe essere la nuova conduttrice di Made in Sud.

Made in Sud torna: la data

Made in Sud si avvicina al ritorno in televisione su Rai2 a partire dalla prima serata di lunedì 11 aprile 2022, quando tornerà sugli schermi degli italiani con tutto il suo carico di comici provenienti dal sud Italia. La trasmissione comica è ormai uno degli show di punta del canale che nel corso degli anni ha fidelizzato il suo pubblico a suon di risate.

Made in Sud: le indiscrezioni su Lorella Boccia nuova presentatrice

La trasmissione nella prossima edizione dovrà però fare a meno di uno dei volti che hanno contribuito a consolidarla negli ascolti ed a renderla divertente e movimentata al punto giusto. Del forfait di Stefano De Martino si era infatti parlato tempo addietro, con Made in Sud che è subito corso ai ripari per cercare il o i sostituti migliori per tamponare la sua assenza.

Mentre la ricerca del suo diretto sostituto è sembrerebbe ancora essere in alto mare, pare invece che quella dell’uscente Fatima Trotta sia arrivata ad una svolta.

La conduttrice ha infatti alzato i tacchi per approdare su Italia1 alla conduzione della deludente Honolulu e pare proprio che un’altra conduttrice possa fare il percorso inverso per sostituirla come volto femminile della trasmissione di Rai2.

Stando a quanto riportato con certezza da TvBlog.it, il nuovo volto della trasmissione dovrebbe essere Lorella Boccia. La showgirl e ballerina con un passato nel talent di Amici ed una co-conduzione di Colorado sembrerebbe essere la scelta giusta per la conduzione del programma comico che attende solo di scoprire il volto o i volti maschili che copriranno il buco di De Martino, con Rocco Hunt e Clementino che sembrerebbero essere i papabili sostituti.