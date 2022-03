Made in Sud, chi sostituirà Stefano De Martino: da Clementino e Rocco Hunt fino a Lorella Boccia, le ipotesi

Programmi TV

Made in Sud si interroga su chi potrebbe sostituire Stefano De Martino alla conduzione in vista del suo ritorno su Rai2. Scopri di più sulla candidatura forte di Clementino e Rocco Hunt con Lorella Boccia.

La famosa trasmissione comica di Rai2 sarebbe pronta a tornare in televisione nella prossima primavera con delle importanti novità di termini di conduzione. Il probabilissimo forfait di Stefano De Martino, sempre più vicino a vestire nuovamente i panni del giudice ad Amici, sta portando la trasmissione a vagliare le varie ipotesi per sostituirlo al meglio. La macchina organizzativa della trasmissione starebbe setacciando per bene il terreno alla ricerca del o dei profili giusti, con le indiscrezioni degli ultimi giorni che vedrebbe forte la candidatura in tandem dei rapper e personaggi televisivi Rocco Hunt e Clementino.

I due simpatici cantanti però non sarebbero gli unici sotto la lente di osservazione, con il nome di Lorella Boccia che continua a ronzare intorno alla testa degli autori.

Made in Sud alla ricerca del sostituto di Stefano De Martino: le ipotesi sui nuovi conduttori

Made in Sud si avvicina al ritorno in televisione su Rai2 ma la strada non sembra ancora ben tracciata. A dare da pensare agli autori del programma comico della rete pubblica è la scelta di chi possa sostituire degnamente uno dei volti nuovi più amati della televisione.

Il forfait di Stefano De Martino ha infatti portato la trasmissione ad una profonda riflessione e conseguente ricerca del o dei sostituti perfetti, dopo che Bar Stella e Stasera tutto è possibile a scelto di tenersi impegnato in primavera impegnandosi come giudice del talent show Amici di Maria De Filippi.

Per sostituire l’apprezzato ex ballerino, come riportato da GossipeTv.com, sembra proprio che la trasmissione possa puntare con forza sul tandem di cantanti campani Clementino e Rocco Hunt. Per il primo si tratterebbe di un ritorno in televisione dopo The Voice Senior e le voci sul naufragato show con Massimo Ranieri, mentre per il secondo si tratterebbe di un debutto alla conduzione di un programma televisivo.

Made in Sud, continua anche la ricerca della coconduttrice: in pole position ci sarebbe Lorella Boccia

Al fianco dei pensieri sulla sostituzione del conduttore campano ci sono anche quelli legati al nuovo volto femminile della trasmissione rimasta ormai orfana di Fatima Trotta, ormai passata a Mediaset. Stando sempre alle indiscrezioni al fianco dei due cantanti che potrebbero sostituire De Martino, ci potrebbe essere la bella e brava Lorella Boccia, candidata forte grazie alla ottima conduzione di Venus Club su Italia1 oltre che ad un passato nell’altro contenitore comico di Colorado.

Meno forte ma comunque degna di nota appare la candidatura di Flora Canto, compagna di Enrico Brignano ed apparsa al suo fianco in Un’ora sola vi vorrei.