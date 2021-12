Stefano De Martino si prepara al ritorno su Rai2: il Bar Stella è quasi pronto. Le sue parole

Programmi TV

Stefano De Martino si prepara al debutto del suo nuovo show su Rai2 che racconterà in due serate, questo il numero degli appuntamenti almeno per ora, la persona prima dell’artista. Per il ballerino e conduttore il Bar Stella non sarà solo un programma ma un viaggio nei ricordi suoi e della sua famiglia che da generazioni gestisce il bar con quel nome, come spiegato dallo stesso De Martino nella sua nuova biografia di Instagram che anticipa anche la data di inizio della trasmissione.

Le prime immagini del Bar Stella di Stefano De Martino

Stefano De Martino si muove a grandi passi verso il debutto del suo nuovo programma.

Il Bar Stella sta prendendo forma come lo stesso conduttore ha fatto trapelare dal suo account ufficiale di Instagram con la pubblicazione della prima foto direttamente dallo studio del programma.

L’immagine mostra infatti un angolo di quella che sarà l’ambientazione del programma, dove campeggia in bella vista una immagine illuminata e stilizzata di Diego Armando Maradona giusto un po’ più in giù dell’insegna a forma di stella del locale.

La didascalia del post recita un evocativo “Stella scendi giù, vienimi vicino, entra dalla finestra, infilati nel mio taschino” che di sicuro lascia trasparire tutta l’emozione del ballerino.

La data del debutto del programma è stata anticipata sempre dal conduttore e sempre dal suo profilo Instagram dove la sua nota bio ha fatto spazio ad una più essenziale ma comunque sentita “Bar – Bisnonno barista, nonno barista, papà barista. Vi pare che proprio io…? Bar Stella dal 28 dicembre su Rai 2“.

Per il presentatore la marcia di avvicinamento al giorno 1 del suo Bar Stella è scandita da tante prove su prove ma anche da interessanti partecipazioni ad eventi nei quali si sta raccontando, sia come persona che come conduttore.

A margine di un evento organizzato da Vanity Fair, Stefano De Martino ha avuto modo di parlare del suo concetto di televisione che di certo i telespettatori hanno imparato a conoscere grazie alle sue numerose esperienze da conduttore di Made in Sud prima e Stasera tutto è possibile poi: “La vera ragione di esistere della televisione è, per me solo nella maniera tradizionale che impone un palinsesto che è visto antico con le piattaforme. Il non dover scegliere è sinonimo di comodità.

Un menu troppo vasto fa scegliere un piatto sbagliato. Bisogna entrare con un tono di voce familiare nelle case degli italiani“.