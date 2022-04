Nero a metà 3 anticipazioni stasera 18 aprile su Rai 1: la trama della terza puntata con Claudio Amendola

Il personaggio interpretato dall’attore romano torna ad indagare sulla scomparsa della ex moglie nella prima serata di lunedì 18 aprile 2022. Su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa va in onda il terzo appuntamento con la serie poliziesca Nero a metà in compagnia dell’Ispettore Carlo Guerrieri che sarà protagonista dei due nuovi episodi dal titolo di Nei suoi panni e Un uomo. Al fianco di Claudio Amendola tornano tutti gli altri personaggi interpretati da Miguel Gobbo Diaz, Margherita Vicario e dalla bella sorpresa Caterina Guzzanti. Le anticipazioni della trama della terza puntata di Nero a metà 3 in onda questa sera.

Nero a metà 3: la terza puntata della nuova stagione

Lunedì 18 aprile 2022 non si ferma la programmazione del poliziesco che vede impegnato come protagonista Claudio Amendola. Nella prima serata di Rai1 continuano le vicende della terza stagione di Nero a metà al via a partire dalle ore 21:30 con dei nuovi casi da risolvere per l’Ispettore Carlo Guerrieri che parallelamente sarà impegnato a capire dove sia sparita la sua ex moglie.

Al fianco dell’attore romano torna il folto cast del ciclo poliziesco formato da Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Fabien Lucciarini, Alessia Barela e Angela Finocchiaro oltre alle nuove entrate Caterina Guzzanti, Giorgia Salari, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo e Luca Cesa.

Nero a metà 3: la trama della terza puntata

Nel primo episodio di serata da titolo di Nei suoi panni, l’amato Carlo Guerrieri continua ad indagare sulla scomparsa dell’ex moglie Clara.

Le indagini hanno fatto avvicinare ancora di più Alba e Federico mentre Monica sarà ancora più gelosa di Malik. Per il nostro protagonista ci sarà poi un nuovo caso da risolvere quando un ladro verrà trovato morto sotto casa della figlia Alba.

Nel secondo episodio dal titolo di Un uomo invece sparirà una professoressa con la sua intera clase che ne lancerà l’allarme. Malik e Monica vivono la loro storia d’amore, caratterizzata dalla grande gelosia di lei. Alba e Federico sembrano intenzionati a vivere la loro passione mentre le indagini sulla sparizione della madre Clara li porterà a collaborare ancora da più vicino.