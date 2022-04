Bimbo di 6 anni morto in un incidente con il quad, il dolore della mamma: “Il mio bambino non c’è più”

L’intera comunità della cittadina di Olevano Romano si è stretta in queste ore nel dolore della mamma e del papà del piccolo Lorenzo, il bimbo di 6 anni morto in un tragico incidente avvenuto nella giornata di lunedì. I genitori del piccolo sono affranti e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

Il bambino, 6 anni, è rimasto ucciso dopo che il quad sul quale si trovava lo ha schiacciato. Il bambino si trovava a bordo del mezzo insieme ad un’amica di famiglia, anche lei rimasta ferita; sul caso indagano i carabinieri di Tivoli.

Il dolore della mamma di Lorenzo, morto in un incidente con il quad

“Il mio bambino non c’è più.

Sono incredula. Non è vero tutto questo. Cosa posso fare per tornare indietro?” così la mamma di Lorenzo si è lasciata andare in un commento ripreso da Repubblica. Lei e papà Roberto sono affranti, non riescono a dare una spiegazione a questa terribile tragedia che li ha colpiti.

Il bambino oggi avrebbe compiuto gli anni e li avrebbe festeggiati con famiglia e amici nella casa di Olevano Romano.

Proclamato il lutto cittadino nel comune di Olevano Romano

Il dramma della morte del piccolo Lorenzo ha sconvolto l’intera comunità, sempre a Repubblica, il sindaco Umberto Quaresima ha dichiarato: “La nostra comunità è sotto shock.

Proclamerò il lutto cittadino. Sono rimasto accanto alla famiglia per tutto il tempo. È una tragedia mai vista nella nostra piccola comunità”.

“Lo sfortunato bambino frequentava l’asilo nido comunale e la famiglia abitava in una casa nelle campagne del nostro comune. Appena mi hanno informato dell’incidente mi sono recato sul posto insieme alla polizia locale ma purtroppo per il piccolino non c’era più nulla da fare” si legge ancora su RomaToday.

I carabinieri indagano sull’incidente con il quad

Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli, che stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Secondo quanto appreso da Repubblica, il bambino pare fosse seduto correttamente sul posto del passeggero del quad, mentre il mezzo era in movimento si sarebbe ribaltato schiacciando sia il piccolo sia la donna che era alla guida.

Il bambino sarebbe morto schiacciato sul colpo, mentre la donna è rimasta ferita e si trova ora ricoverata in ospedale. I nonni e gli amici sarebbero subito accorsi per aiutare entrambi ma il bambino pare non aver dato segni di vita fin da subito. Nonostante il pronto intervento dell’elisoccorso, per il piccolo non c’è stato nulla da fare; sul suo corpicino è stata disposta l’autopsia.