Incidente con il quad, bimbo di 6 anni muore dopo il ribaltamento del mezzo: dramma in provincia di Roma

Dramma sulle strade della provincia di Roma, a Olevano Romano: un bimbo di 6 anni sarebbe morto a seguito di un incidente che avrebbe coinvolto il quad su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione sulla tragedia, avvenuta nel giorno di Pasquetta, il piccolo si trovava sul mezzo che si sarebbe ribaltato senza dargli scampo. Alla guida un’amica di famiglia.

Incidente con il quad, bimbo di 6 anni muore alle porte di Roma

Pasquetta tragica sulle strade italiane, con diversi incidenti registrati in varie zone del Paese. Uno di questi avrebbe interessato un bambino di 6 anni, morto dopo che il quad su cui si trovava si sarebbe ribaltato a Olevano Romano, alle porte di Roma.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dall’Adnkronos, il piccolo viaggiava sul mezzo condotto da un’amica di famiglia che, per cause ancora in via di accertamento, ne avrebbe perso il controllo.

Bimbo di 6 anni muore in un incidente con il quad: aperta inchiesta

Stando alle informazioni finora emerse sul tragico incidente avvenuto a Olevano Romano, riferisce ancora l’agenzia di stampa, la Procura di Tivoli avrebbe aperto un’inchiesta e il fascicolo riporterebbe l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Attesi gli accertamenti sul mezzo, di cui sarebbe stato disposto il sequestro, e i risultati dell’autopsia sul corpo del bimbo.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, alla guida del quad sarebbe stata una giovane di 26 anni, amica della famiglia del minore.

I due si sarebbero trovati ad attraversare una strada di campagna quando improvvisamente la donna avrebbe perso il controllo del mezzo a quattro ruote.

Poche ore fa, sempre nel giorno di Pasquetta, un altro drammatico incidente ha occupato le cronache. È accaduto in provincia di Bergamo, dove 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite nello schianto tra un’automobile e 3 moto.

A bordo della vettura anche una bimba, rimasta illesa.