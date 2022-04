Fedez a Belén Rodriguez: “Fabrizio Corona mi odia, è ossessionato da me”: la replica della showgirl

Fedez è tornato anche su Youtube con il suo podcast dal nome Muschio Selvaggio, in cui affronta temi di attualità di ogni tipo. Nel corso dell’ultima puntata proposta ai fan ha intervistato Belén Rodriguez e ne ha approfittato per parlare anche del suo ex Fabrizio Corona. Il rapper ha infatti dichiarato che quest’ultimo sarebbe ossessionato da lui e ha chiesto conferma alla showgirl, la quale non si è certo tirata indietro e ha espresso il suo punto di vista sull’argomento.

Fedez parla di Fabrizio Corona a Belén Rodriguez e lei risponde

Tra i tanti progetti che Fedez ha all’attivo c’è anche il celebre podcast Muschio Selvaggio, nel quale commenta le ultime novità affrontando temi di attualità di ogni tipo.

Per l’ultima puntata caricata su Youtube e Spotify, il duo ha scelto di intervistare Belén Rodriguez, che a sua volta ne ha approfittato per ripercorrere i primi momenti della sua carriera.

“Ti dico la verità, come faccio sempre e a volte va a mio discapito. Sono stata nell’agenzia di Lele Mora – ha esordito la showgirl – Tra l’altro è stato lui a procurarmi il permesso di soggiorno, perché io non riuscivo ad averlo. Sono durata due mesi e poi mi sono autolicenziata. Era un ambiente molto colorato diciamo“.

Un assist perfetto per Fedez, che a quel punto ha chiesto alla conduttrice se il primo incontro con Fabrizio Corona è stato in quella circostanza; subito dopo però ha anche aggiunto: “Sai che lui mi odia? Sai che ogni giorno fa una ca**o di storia contro di me. È ossessionato“.

Sulle prime la Rodriguez ha provato a sdrammatizzare affermando che l’ex re dei paparazzi è solo invidioso perché Fedez ha più tatuaggi di lui ma alla fine ha voluto dire la sua sulla particolare situazione: “A mio parere, lui non è che ce l’ha con te. Non sta proprio a posto. Io gli voglio bene, con tutti i suoi difetti“.

E poi ha aggiunto: “Ce l’ha un po’ con tutti, ma secondo me lo fa per fare notizia. Gli piace rompere le pa**e per fare parlare di sé. È una strategia che non ha mai abbandonato“.

Fabrizio Corona rivela un presunto retroscena su Fedez a Verissimo

In effetti Fabrizio Corona in passato ha parlato di Fedez, rivelando un presunto retroscena che avrebbe potuto far scoppiare un vero e proprio caso mediatico. Circa tre anni fa l’ex re dei paparazzi ha approfittato di un’intervista a Verissimo per parlare del suo rapporto con l’ex Silvia Provvedi. In quella circostanza aveva rivelato che la donna lo avrebbe tradito con Fedez – il quale dunque si sarebbe ugualmente macchiato di tradimento nei confronti di sua moglie.

La replica di Chiara Ferragni non si è fatta attendere, anche se è avvenuta in circostanze piuttosto particolari.

L’influencer quel giorno si era limitata a condividere una foto con il figlio Leone e alcuni utenti ne hanno approfittato per chiederle tra i commenti se lo scoop lanciato da Corona fosse vero. A quel punto la donna ha risposto con tre semplici parole che hanno stroncato sul nascere l’indiscrezione: “Ma ti pare?”

Non si può inoltre dimenticare che non troppo tempo fa Fabrizio Corona (sempre nel corso di un’intervista riportata da Il corriere della sera nel 2020) aveva definito la coppia “ebeti” e per questo era stata intentata una causa per diffamazione da Fedez e Chiara Ferragni.

Al momento però – come riportato da Fanpage in queste ore – la Procura avrebbe stabilito che le parole pronunciate dall’uomo erano “talmente generiche e grossolane e frutto di personali e provocatorie supposizioni” da non poter essere considerate diffamatorie. Il gip però avrebbe chiesto alla Procura di formulare l’imputazione nei confronti dell’ex paparazzo in quanto il termine “ebeti” sia un insulto del tutto gratuito nei confronti della coppia.