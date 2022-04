Ida e Riccardo si sentono da mesi: il riavvicinamento dell’ex coppia di Uomini e Donne dopo la rottura

La storia tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne non sembra essere mai finita. Anzi, sembra che i due si stanno sentendo da ormai vario tempo di nascosto dalla redazione e che siano pure andati a cena insieme dopo la registrazione di una puntata. Ma secondo alcuni esperti di Gossip, il loro riavvicinamento potrebbe essere solo per visibilità e business.

Ida e Riccardo: il riavvicinamento a Uomini e Donne

Ida e Riccardo si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il loro amore è durato per un breve periodo tra alti e bassi, fino alla rottura nel luglio 2020.

Dopo la loro separazione, Ida è tornata in studio come dama del Trono Over per lasciarsi alle spalle la storia con Riccardo e conoscere persone nuove, tra cui Marcello Messina, Diego Tavani e Alessandro Vicinanza.

Con nessuno di questi è però riuscita a legarsi profondamente e a costruire qualcosa di solido.

Due settimane fa, dopo essere tornato single, Riccardo Guarnieri si ripresenta in studio con la volontà di andare avanti. Al suo arrivo nel programma si pensava potesse destabilizzare Ida, ma così non è stato. Anzi la donna ha reagito sorridendo alla vista dell’uomo e si è anche commossa. Lo stesso è stato per il cavaliere.

Infatti i due hanno anche deciso di ballare insieme al centro dello studio.

Dal suo ritorno, non c’è puntata che i due non ballino insieme e che si scontrino su questioni relative al loro passato.

I fan, dopo questi atteggiamenti, sperano in un ritorno di fiamma tra i due partecipanti al programma di Maria De Filippi.

Secondo gli esperti dietro il riavvicinamento ci sarebbe altro

Sul riavvicinamento di Ida e Riccardo hanno anche commentato alcuni esperti del gossip, tra cui Alessandro Rosica, Deianira Marzano e Amedeo Venza. Secondo loro l’ex coppia di Uomini e Donne si è riavvicinata solo per motivi di visibilità e business, prendendo così in giro sia la redazione che il pubblico.

Secondo Amedeo Venza infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano organizzato il loro riavvicinamento, prima che il cavaliere ritornasse in studio.

Anche Alessandro Rosica ha pubblicato su Instagram un post in cui svela i segreti di Ida e Riccardo, rivelando che tra i due ci sono contatti telefonici da mesi, e ha chiesto alla redazione di indagare sul loro riavvicinamento e intervenire anche con delle punizioni se necessario.

L’esperto di gossip ha così esordito: “Quando prendiamo provvedimenti per Isa e Riccardo?

” e ancora “Basta prendere in giro voi e il pubblico. Sono decenni che fanno questi giochini”.

Ida e Riccardo visti a cenare insieme: che cosa si scopre dalle anticipazioni

Tra il 16 e il 17 marzo ha iniziato a circolare la notizia secondo cui Ida e Riccardo fossero andati a cena insieme. La dama e il cavaliere del Trono Over, dopo la fine della registrazione di una nuova puntata, hanno deciso di passare insieme la serata, andando a mangiare cena in un locale di Roma.

Questo avvenimento non ha fatto altro che alimentare le ipotesi di un loro ritorno di fiamma.

Ma stando alle anticipazioni sembra che la donna che ha tenuto compagnia al cavaliere durante la cena non è Ida Platino.

La donna che era con Guarnieri in pizzeria era Mariagrazia, una dama che Riccardo sta frequentando dopo la rottura con Gloria.