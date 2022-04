Il paradiso delle signore anticipazioni dell’episodio di oggi: Umberto deve scegliere. La trama

Martedì 19 aprile 2022 su Rai1 va in onda il 152esimo episodio della sesta stagione de Il paradiso delle signore. L’appuntamento è come sempre per le ore 15:55 quando gli amanti della soap si troveranno di fronte alle nuove vicende dei personaggi che animano il magazzino più famoso della televisione italiana. Tra i tanti protagonisti di puntata ci saranno indubbiamente i personaggi che animano il triangolo amoroso di Umberto, Flora ed Adelaide, con quest’ultima che metterà l’uomo di fronte ad una scelta tanto importante quanto dolorosa. Chi sceglierà tra le due?

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di martedì 19 aprile

Il nuovo episodio della soap va in onda alle 15:55 di martedì 19 aprile ovviamente su Rai1, e farà compagnia al suo affezionato pubblico mostrando gli sviluppi della trama che ruotano intorno al Paradiso delle Signore.

Protagonista di puntata sarà proprio la stilista Flora che dopo aver baciato Umberto ed aver fatto piani sul loro futuro insieme avrà un boccone amaro da mandare giù. La giovane si imbatterà infatti nelle decisioni dell’uomo che messo alle strette da Adelaide decide di allontanare la stilista preferendo il passato.

Intanto Stefania non sa come comportarsi con le continue attenzioni di Marco che le promette di aspettarla in piazza tutte le sere fino a che lei non avrà il coraggio di andarlo a trovare proprio mentre la sua ex Gemma continua a sperare di poterlo riconquistare.

Ludovica cerca di fare il massimo per sua madre e vorrebbe accompagnarla in America ma la stessa Flavia sa che questo è un problema e cerca aiuto da Fiorenza, capendo che le sue insistenze sono un grosso problema.

Beatrice lotta ancora tra la vita e la morte e per garantirle le cure adeguate Vittorio è costretto a cedere il marchio del Paradiso a Dante.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

Martedì 19 aprile 2022 continuano le vicende della soap che andranno in onda sul canale di Rai1 fino a venerdì 22 aprile 2022, ma intanto si possono leggere le anticipazioni delle trame di tutti gli episodi di questa settimana, per rimanere aggiornato sulle vicende dei protagonisti de Il paradiso delle signore.